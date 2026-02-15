Meclis’te Kritik Hafta, 'Milli Parklar Kanunu Teklifi' Görüşülecek

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, “Milli Parklar Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ele alınacak.

Meclis’te Genel Kurul ve komisyonların mesaisi salı günü başlayacak. Genel Kurul’da söz konusu kanun teklifinin görüşmeleri yapılacak. Düzenlemeye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyulan durumlarda görev ve hizmet alanlarına ilişkin döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Döner sermayeye tahsis edilen tutarın beş katına kadar artırılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Kanun kapsamındaki el konulan yapı ve tesisler Genel Müdürlük tarafından gecikmeksizin yıkılacak ya da gerekli görülmesi halinde farklı şekillerde değerlendirilebilecek. Milli parklarda doğal ve ekolojik dengeyi bozan fiiller için 1 ila 3 yıl arasında hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor. Giriş ücretini ödemeden milli parklara girenlere ise ücretin 14 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

KOMİSYON GÜNDEMİ

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu salı günü Hazar Derneği temsilcileri ile internet kafe esnaf odalarını dinlemek üzere toplanacak. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu da çarşamba günü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu ağırlayacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarına ek olarak, salı ve çarşamba günlerinde Meclis’te grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Grup başkanvekilleri de güncel gelişmelere ilişkin basın açıklamaları yapacak.

