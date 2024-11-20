Meclis'te Kayyım Arbedesi: Bakan Ali Yerlikaya'ya Kayyım Tepkisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. CHP milletvekilleri, komisyon öncesi salona "kayyum bütçesine hayır", "kayyum halk iradesine darbedir" dövizleriyle girdi.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan ve Bütçe Salonu'na girişinde "kayyım" tepkisi gösterdi. Kayyım ataması nedeniyle CHP'li milletvekilleri, Bakan Yerlikaya'yı salona almak istemedi.

'SİZ BELEDİYEYE ALMADINIZ, BİZ DE MECLİS'E ALMAYACAĞIZ'

CHP'li vekiller, "Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne almadınız, biz de onu Meclis'e almayacağız" dedi. CHP'li Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışma yaşandı. Başarır, Bakan Yerlikaya'ya "Sen kimi ittiriyorsun?" tepkisini dile getirdi.

YERLİKAYA, KAMERAYA VURDU

Yerlikaya'nın içeri girmesini engellemek isteyen CHP'li vekillerle AKP'li vekiller itişti. Yaşanan arbede sırasında Yerlikaya'nın kameralardan birine vurduğu görüldü. Yerlikaya salona güçlükle girdi ancak gerginlik bitmedi. Komisyon Başkanı Mehmet Muş tansiyon düşmeyince görüşmelere bir süre ara verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem