Meclis'te 'Katliam Yasası' Sansürü: Ekranlar Kaldırıldı, Vekiller Protesto Etti

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören kanun teklifinin görüşmeleri, tüm tepkilere rağmen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda devam ediliyor. Salona alınmayan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin toplantıyı takip ettiği televizyon kaldırılırken, muhalif milletvekillerine de görüşmelerde söz hakkı tanınmadı. Duruma tepki gösteren vekiller, sıralara vurarak protesto etti.

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Meclis'te 'Katliam Yasası' Sansürü: Ekranlar Kaldırıldı, Vekiller Protesto Etti

Sokak hayvanlarının "ötanazi" adı altında katledilmesine zemin hazırlayan "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 17 Temmuz'da gerçekleşen görüşmelerinde ilk üç madde kabul edildi. Her kesimden gelen tepkilere rağmen iktidarın ısrarla yasalaştırmaya çalıştığı teklifin görüşmelerine bugün TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda devam ediliyor.

TELEVİZYON 'ARIZALANMIŞ'

Hayvan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri komisyon salonuna alınmazken, Meclis koridorunda toplantıyı takip edebilmeleri için konulan televizyon da kaldırıldı. Muhalif milletvekilleri bu durumu eleştirince Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, televizyonun 17 Temmuz’daki görüşmelerde arızalandığını ve tamir için kaldırıldığını iddia etti.

Meclis'te 'Katliam Yasası' Sansürü: Ekranlar Kaldırıldı, Vekiller Protesto Etti - Resim : 1

Ardından Kirişci, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine söz vermeyeceğini söyledi. Milletvekilleri, keyfi karara tepki gösterip sıralara vurarak protesto edince de komisyona beş dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA

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