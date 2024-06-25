Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı.

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Meclis'te hareketli anlar! Bahçeli grup toplantısının ardından rahatsızlandı: Gazeteciler alandan çıkarıldı

TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısının ardından rahatsızlandığı öne sürüldü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; Meclis kulisinde dinlenen Bahçeli’nin etrafı partililer tarafından kapatıldı. Basın mensupları ise alandan çıkarıldı.

MHP'Lİ DOĞAN VE GAZETECİLER ARASINDA GERGİNLİK

Bu sırada görüntü almak isteyen gazeteciler ile MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan arasında tartışma yaşandı.

DURUMU İYİ

Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu söyleyen Halk TV muhabiri Sibel Mazrek, MHP Lideri ile ilgili kapsamlı bir açıklamayı partililerin yapacağını belirtti.

GRUP TOPLANTISINDAN ÖNCE TANSİYONU DÜŞMÜŞ

Bahçeli'nin daha önce olduğu gibi ayakta kürsüde konuşmak yerine grup toplantısını oturarak gerçekleştirmesi ve prompter kullanmayıp notlarını kağıttan duraksayarak okuması dikkat çekmişti.

Toplantı öncesi tansiyonunun düştüğü öğrenilen Bahçeli, grup konuşmasının ardından destek alarak ayağa kalktı.

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