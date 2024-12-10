Meclis'te AKP ve Muhalefet Arasında 'IQ' Tartışması: 'Bakalım Kim Ne Kadar Geçiyor?'

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında Saadet-Gelecek Grubu Grup Başkanvekili Bülent Kaya, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında "komiserlik" ve IQ" tartışması yaşandı.

Muhalefetin bakanlıklara yönelik eleştirilerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Genel Kurul’da konuşan hatipler, genel kurula hitap etmesi gerekirken, bakanlara hitap ediyor. Bir tarafta bakanlığın var olmadığını söyleyeceksiniz, ama diğer taraftan da bütün muhataplığınızı bakanlara yapacaksınız. Bunun temel bir çelişki olduğunu düşünüyorum. Bu bütçe Genel Kurul’da görüşülüyor. Asli muhatabın Genel Kurul olduğunu unutmamız lazım” dedi.

'KOMİSER' TARTIŞMASI

AKP’li Zengin’in ardından söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya “AKP Grup Başkanvekilinin kendisini grup başkanvekillerinin komiseriymiş gibi gören yaklaşımı haksız buluyorum. Biz nasıl konuşacağımızı iyi biliriz. Kendisinin nasıl konuşacağına kendisi karar versin” dedi.

'UTANIYORUM SİZDEN'

Bu ifadeler üzerine Zengin ile Kaya arasında şu tartışma yaşandı:

“Zengin: İnanamıyorum, buradan bunu anlıyorsan. Bu ne biçim tavırdır ya, ayıp denen bir şey var. Bu mudur anladığınız Bülent Bey?

Kaya: Bizim burada muhatabımız AKP değil.

Zengin: Bu kadar sakin bir konuşmadan bunu anlıyorsanız pes ya, pes!

Kaya: Müsaade edin başkanım, ben sizi dinledim, siz de cevap verirsiniz.

Zengin: Utanıyorum grubunuz adına, utanıyorum sizden ya!

Kaya: Birazdan cevap verirseniz, yerinizden cevap vermenize gerek yok. Gerek yok. Komiserlik yapmayın, biz burada nasıl konuşacağımızı biliriz.”

'GERÇEKLERİ HALININ ARKASINA SAKLAYARAK...'

Tartışmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Karaca; “Sayın milletvekilleri ben Meclis’i nasıl yöneteceğimi sizden öğrenecek değilim. Grup başkanvekilinize söz vereceğim” dedi.

Kaya’nın ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, Zengin'in eleştirilerine “Necdet Ünüvar’ın (Ankara Üniversitesi Rektörü), Mustafa Destici’nin kızı buraya sınavsız alınacak, yüzbinlerce çocuğumuz işsiz ortalıkta dolaşacak. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman Meclis’e hançer sokmuş olacağız. Meclis’e hançer sokmak nedir biliyor musunuz? Böylesine ayrıcalıklı muamele ile Meclis’e alındıkları an, hançer sokmuş oluyoruz. Biz olanı saptarız, gerçekleri halının arkasına saklayarak kimse saygınlık kazanamaz” yanıtını verdi.

'BİRAZ ZOR OTURURSUNUZ'

Günaydın ayrıca Anayasa Mahkemesi (AYM) üyelerinin Meclis tarafından seçilmesinin “atama” olarak değerlendirilmesine ilişkin AKP’nin eleştirilerine yanıt verdi. Günaydın, "AKP çoğunluğu ile seçtiğiniz insanlar sizin önünüze konuyor, siz de oy kullanıyorsunuz. Bu böyle olmadı deyince, olmamış mı oluyor? Biz de iktidar parti sıralarında oturacağız. Doğrusu Meclis’in çoğunlukla AYM üyesini seçmesidir” dedi. Araya giren Zengin, “Biraz zor oturursunuz” diye laf attı.

Sözlerinin kesilmesinin ardından Günaydın, "Allah kahretmesin ya! Yahu insan biraz dinler ya! İnsan biraz akıl sahibi olur ya. Gürültü yapıp durmayın be, gürültü yapıp durmayın da bir dinleyin" diyerek tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine vekiller arasında şu tartışma yaşandı:

AKP İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük: Ne ayıp bir söylem. Gürültü yapmak ne demek? Niye başka bir grup başkanvekilinin sözü size gürültü gibi geliyor Gökhan Bey?

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: Şunu söylemeye çalışıyorum: Orada CHP iktidarda bile olsa mutlak çoğunluğuyla herkesi atamak yerine muhalefete de eşit miktarda oransal olarak üye tanımalıdır diyorum. Neyine itiraz ediyorsun? Cehalet çok kötü bir şey. Dolayısıyla bu kadar cehaletin paçalardan aktığı bir ortamdan saygınlık beklemek de maalesef mümkün olmuyor.

‘HEPİMİZE IQ TESTİ YAPALIM’

Tartışmaların sürmesi üzerine Zengin söz hakkı alarak, şunları söyledi:

“Biz burada iktidarız. Evet öyleyiz. Siz anlamasanız da biz iktidarız. Anlattığınız her bir konuda alakasız şeylerden bahsediyorsunuz. Bir çelişki içindesiniz. Ben sizi tutarlı olmaya davet ediyorum. Şu akıl hikâyesine de gelmeyelim, eğer istiyorsanız yapalım hepimize IQ testi… Bakalım kim ne kadar geçiyor!”

Kaynak: Cumhuriyet