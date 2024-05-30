Meclis'e TikTok için kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, başta Tiktok, olmak üzere sosyal medya platformlarında müstehcen, Türk gelenekleri ve aile yapısına aykırı paylaşımların engellenmesi ve bu mecralarda işlenen suçların önlenmesi amacıyla 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da düzenleme yapılması için kanun teklifi hazırlandı.

Hazırlanan Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Teklifte, TikTok’taki genel ahlaka, kamu yararına, Türk toplumunun gelenek, görenek, örf ve adetlerine aykırı tüm içerikler yayına girmeden erişimin Türkiye temsilciliği tarafından engellenmesi, engellenmemesi durumunda içeriğe erişim engeli getirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi durumunda ise bant daraltma ya da trafiğin durdurulması için işlemlerin yapılması yönünde maddeler yer alıyor. Teklifte sosyal medya kullanıcılarının cep telefonu numarası ile giriş yapması ve sosyal medya uygulamalarında “sayaç” uygulamasının aktif hale getirilmesi için düzenlemelere yer verildi.

'SEYİRCİ KALAMAYIZ'

Konu ile ilgili açıklama yapan milletvekili Öztürk, “TikTok’taki ahlaksızlığa son vermek gayesi ile bir süredir üzerinde çalıştığımız 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlar ile Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile ilgili önemli değişiklikleri barındıran teklifimizi meclis başkanlığına sunmuş bulunmaktayım. İçerisinde, TikTok içerikleri kontrol edilmelidir, diyoruz. Teklifimiz kapsamındaki bir öneri. Son zamanlarda TikTok’ta her gün bir rezalete şahit oluyoruz. İlgili madde değişikliği, TikTok isimli sosyal ağ sağlayıcısının Türkiye temsilciliği tarafından genel ahlak yararına, kamu yararına, Türk toplumunun gelenek, örf ve adetlerine aykırı tüm içerikleri yayına girmeden erişiminin engellenmesini öngörüyor. TikTok, bu tür içerikleri engellemezse savcılık, BTK tarafından verilen kararlarla erişimin engellenmesinin önünü açıyoruz. TikTok’un bu karara 15 gün içerisinde uymaması durumunda önce yüzde 50 oranında bant daraltılması, bu hükümlülüğün de 30 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde Türkiye’deki bant trafiğinin tamamen durdurulmasını öngörüyoruz. TikTok’ta yaşanan ahlaksızlıklar, müstehcenlikler toplumumuzun tamamı tarafından kabul edilemez bir hal almıştır. Buna bir yasal düzenleme getirerek, artık bu görüntülere daha şahit olmak istemiyoruz. Türk gençlerinin geleceğinin karartılmasına seyirci kalamayız” dedi.

'SUÇU KİMİN İŞLEDİĞİNİ ÇOK AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRME İMKANINA SAHİP OLACAĞIZ'

Suçların önlenmesi için de önemli bir adım olacağını belirten Öztürk, “Teklifimizde, sosyal medya uygulamalarına girerken telefon numarası zorunluluğunu da öngörüyoruz. Kişi sosyal medya uygulamalarına girerken cep telefon numarasının girilmesi zorunluluğunu getiriyoruz. Böylelikle itibar suikasti gibi tüm suçları işleyenlere çok hızlı bir şekilde ulaşabilecek, trollüğün önüne geçilecek. Suçu kimin işlediğini çok açık bir şekilde görme imkanına sahip olacağız. Bir diğer önerimiz de sayaçla ekran bağımlılığının önlenmesidir. Sosyal medya kullanıcısı sayaç uygulaması ile tekil olarak uygulamaları ve ne kadar zaman geçirebildiğini görebilecek. Sayaçta geri sayım özelliğini aktif hale getirmesi ile süre sonunda uygulama otomatik olarak kapanacaktır. Böylece sosyal medya ve ekran bağımlılığının önüne geçilecek. Diğer rahatsızlıkların da önlenmesi sağlanacaktır” diye konuştu.

'TBMM BAŞKANLIĞINI GÖREV ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

TBMM ve milletvekillerine çağrıda bulunan Öztürk, “Bu değişiklikleri yapmamızdaki gerekçemiz, ahlaksızlıkların önüne geçmek, Türk gençliğini temiz ve sağlıklı bir istikballe buluşturmak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatabilmek, milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek, itibar suikastlarına dur demek, küfür, hakaret ve şiddet halinin önüne geçmek. Bu çalışmanın hayata geçmesi için tüm milletvekillerimiz ve TBMM Başkanlığını görev almaya davet ediyoruz. Teklifimizi bugün itibariyle verdik. İnşallah meclis başkanımız tarafından ilgili komisyona sevk edilir, orada olgunlaşılır ve TikTok başta olmak üzere, bu itibar suikastlarına son veririz diye düşünmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA