Meclis zamlar için olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı.

Olağanüstü çağrı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası ile yapılmıştı.

Meclis'te yapılan konuşmaların ardından genel görüşme açılıp açılmayacağı konusu oylamaya sunuldu. Oy çokluğu ile genel görüşme açılmamasına karar verildi.

MECLİS'İN ZAMLARI KONUŞMASI REDDEDİLDİ

Meclis’e muhalefet tarafından sunulan önergeler, elektronik olarak açık oylama sistemiyle yapıldı.

TBMM’nin çalışmasına devam etmesine ilişkin önerge 257’ye karşı 234 oyla reddedildi. Meclis’in 1 Ekim’de toplanacağı belirtildi.

Genel Kurul’da ilk söz Saadet Partisi’ne verildi. Saadet Partisi adına konuşan Selçuk Özdağ şunları söyledi:

Bir kanun düzenlenmesiyle memur ve emekli maaşlarında mağduriyetleri şimdi kaldıralım. Ocak ayını beklemeyelim. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, bir mağduriyet var bunu gidereceğiz. Daha altı ay var. Vatandaşlarımız tatillerine gidemeyecekler.

Gelin hep beraber bir kanun düzenlemesiyle beraber enflasyona ezdirmeyelim vatandaşlarımızı. Bu kanun teklifini de AK Parti versin ve hep beraber imzalayalım.

İktidar seçim öncesi olan olmayan ne varsa savurdu. Saçma sapan vaatlerle halkımızı kandırdı. Yüksek faizlerle borç alarak ülkemizi borçlandırdı.

Ülkemizin sahillerini, zeytinliklerini imara açtı. Kim olduğu bile belli olmayanlara vatandaşlık verildi.

Madem tüm ekonomik çöküşün sebebi depremdi. Neden deprem olduğunda Meclis’e getirmediniz de şimdi getirdiniz.

Hep aldatıldık lafının arkasını sığınıp duruyorlar ama bu iktidar halkımızı kandırıp duruyor.

Bu sistemde bütün bakanlar Tayyip Erdoğan’dır. Mehmet Şimşek’e yüklenmeye gerek yoktur. O, kendisine verilen talimatları uygulamak için getirildi.

İKİNCİ SÖZ İYİ PARTİ'NİN

İkinci sözü İYİ Parti adına alan İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise şunları söyledi:

Bu hükümetin politikalarının olağan sonucu olan zamlar, olağanüstü değil, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur sözüyle açıklanabilir.

YSP'Lİ BEŞTAŞ: KİRADA YAŞAMAK LÜKS HALİNE GELDİ

Türkiye'deki ailelerin yüzde 70'den fazlasının geçim derdiğini belirten Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise yurttaşların alım gücünün düştüğünü ve giderek daha da güvencesiz hale geldiklerini söyledi.

Barınma sorununa da dikkat çeken Beştaş, "Bir evde kirada yaşamak lüks haline geldi" dedi. Toplumun yarısından fazlasının asgari ücret seviyesinde maaşlarla çalıştıklarını vurgulayan Beştaş, yurttaşların en temel ihtiyaçlarını bile borçlanarak karşıladıklarını ifade etti.

Beştaş, "Siz deprem için topladığınız paraları yine deprem için harcamayacaksınız. Önce Saray’ın harcamalarını kesin vatandaş bir nefes alsın" ifadelerini kullandı.

CHP ADINA ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

CHP adına ise kürsüye Özgür Özel geldi. Özel, sözlerine Can Atalay’ın halen Silivri’de tutuklu bulunduğunu hatırlatarak ve tutuklu bulunan basın emekçilerini selamlayarak başladı. Özel, ayrıca Akbelen Ormanı için direnen yurttaşları da selamladı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yaşattığınız büyük ekonomik buhranın, yaptığınız seçim ekonomisinin sonuçlarını tartışmaya geldik.

Kuliste beklediniz biz Meclis’i açınca geldiniz. Neye geldiniz. Birazdan bu önergeye ret oyu vermeye geldiniz. Neye geldiniz, bizden medet umanların ümidini boşa çıkarmayalım önergesine ret oyu vermeye tatile devam etmeye geldiniz.

Herkes zam alırken, taban ücrete esas ücrete zam yapmadığınız için, ‘Sen 7500 lira alıyordun, 7500’e devam et’ dediğiniz seçimden sonra unuttuğunuz emekliler sizi burada bekliyorlardı. Bugün tatile devam için geldiniz. Birisi dedi diye tatile gidilmez. Tek adamın yetkisine teslim olana yazıklar olsun.

Başımız dik. Dimdik ayaktayız. Kimsesizin kimsesiyiz. Kadınların gençlerin yanındayız.

DEVA PARTİLİ BALGIN: HÜKÜMET VATANDAŞIN BOĞAZINI SIKIYOR

Önergenin sahibi DEVA Partisi Balıkesir milletvekili Burak Balgın kürsüye geldi.

Balgın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hükümet kemer sıkmamak için vatandaşımızın boğazını sıkıyor. Pek çok üründe KDV artırıldı, MTV ikiye katlandı. Millete ceza kesildi hayat daha da pahalı hale getirildi. Devletin parası yoktur. Para milletin parasıdır. İlk adım kamuda tasarruftur. Hükümetin gündeminde tasarruf yok vergi var.

Ekonomideki sıkıntının tğm külfeti orta direğe yükleniyor.