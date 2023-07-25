Meclis olağanüstü toplandı

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin bazı vergilerdeki artışlarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önerisini müzakere etmek üzere olağanüstü toplandı.

Olağanüstü çağrı; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ile Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası ile yapılmıştı.

Genel Kurul’da ilk söz Saadet Partisi’ne verildi. Saadet Partisi adına konuşan Selçuk Özdağ şunları söyledi:

Bir kanun düzenlenmesiyle memur ve emekli maaşlarında mağduriyetleri şimdi kaldıralım. Ocak ayını beklemeyelim. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, bir mağduriyet var bunu gidereceğiz. Daha altı ay var. Vatandaşlarımız tatillerine gidemeyecekler.

Gelin hep beraber bir kanun düzenlemesiyle beraber enflasyona ezdirmeyelim vatandaşlarımızı. Bu kanun teklifini de AK Parti versin ve hep beraber imzalayalım.

İktidar seçim öncesi olan olmayan ne varsa savurdu. Saçma sapan vaatlerle halkımızı kandırdı. Yüksek faizlerle borç alarak ülkemizi borçlandırdı.

Ülkemizin sahillerini, zeytinliklerini imara açtı. Kim olduğu bile belli olmayanlara vatandaşlık verildi.

Madem tüm ekonomik çöküşün sebebi depremdi. Neden deprem olduğunda Meclis’e getirmediniz de şimdi getirdiniz.

Hep aldatıldık lafının arkasını sığınıp duruyorlar ama bu iktidar halkımızı kandırıp duruyor.

Bu sistemde bütün bakanlar Tayyip Erdoğan’dır. Mehmet Şimşek’e yüklenmeye gerek yoktur. O, kendisine verilen talimatları uygulamak için getirildi.

İKİNCİ SÖZ İYİ PARTİ'NİN

İkinci sözü İYİ Parti adına alan İzmir milletvekili Müsavat Dervişoğlu ise şunları söyledi:

Bu hükümetin politikalarının olağan sonucu olan zamlar, olağanüstü değil, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur sözüyle açıklanabilir.

Ayrıntılar gelecek...