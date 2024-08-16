Meclis, Can Atalay İçin Olağanüstü Toplandı: Grup Başkanvekilleri Görüşmeye Çağrıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için toplandı. Oturumda tansiyon yükseldi. AKP'li milletvekilleri, Ahmet Şık'a tekme ve yumruklarla saldırdı. Oturuma 45 dakika ara verildi, Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanı tarafından arkaya davet edildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Gezi Parkı davasından hapis yatan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay için toplandı.

AYM, 22 Şubat'ta Yargıtay'ın Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının "yok hükmünde olduğunu" açıklamış, gerekçeli karar 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Muhalefet, AYM'nin gerekçeli kararının okunmasıyla Atalay'ın vekilliğinin iadesi sürecinin başlamasını istiyor.

Toplantıya MHP katılmadı. Oturuma ayağını kıran CHP lideri Özgür Özel ise katıldı

İTİRAZ EDİLDİ

Meclis'teki özel oturumu AKP'li Bekir Bozdağ yönetiyor. DEM Parti, Can Atalay’ın vekilliğin düşürülmesinde Meclis’i Bekir Bozdağ’ın yönettiğini ifade ederek Bozdağ’ın AYM kararının konuşulacağı oturumu yönetmesine karşı çıktı.

TANSİYON YÜKSELDİ

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde konuşmaya başlamasından sonra tansiyon yükseldi.

Ahmet Şık kürsüde, "Sizde hiç utanma yok. Haysiyetiniz yok. Burada usul konuşmaya da karşıyım" dedi.

Şık'ın sözlerine AKP'li vekillerin tepki göstermesi üzerine gerginlik çıktı ve oturuma 15 dakika ara verildi.

'EN BÜYÜK TERÖRİSTLER BURADAKİLER'

15 dakika sonra Ahmet Şık tekrar kürsüye gelerek konuşmasına devam etti. AKP sıralarına seslenmeye devam eden Şık, şöyle konuştu:

"Burada usulü konuşmaya gerek yok. Kanunsuzluğun teamül haline geldiği ülkede size mevzuat anlatacak değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, yolsuzluğunuzu, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenlere makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz sözcükler 'vatan haini', 'FETÖ'cü', 'katil' terörisit. Can Atalay'a teröist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Herkes bilsin, bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık mafyasıyla devlete çöken bu sırada oturanlar, en büyük teröristler de buradakilerdir."

AHMET ŞIK’A TEKMELİ YUMRUKLU SALDIRI

AKP milletvekilleri, sıralara vurarak Şık’ın konuşmasını kesti. Şık, “Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez” ifadesini kullandı. Bekir Bozdağ bir kez daha oturuma ara verdi.

Şık konuşmasına devam ederken AKP Milletvekili Alpay Özalan, kürsüye yürüyerek Şık’a yumruk attı. Özalan'ın saldırısı üzerine kavga çıktı.

YENİDEN ARA VERİLDİ

Bozdağ, oturuma 45 dakika daha ara verdi. Grup Başkanvekilleri, Meclis Başkanı tarafından arkaya davet edildi.

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