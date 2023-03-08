TBMM Genel Kurulu toplandı: Gündem deprem

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Erdoğmuş, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, depremin yaralarının bir an önce sarılması gerektiğini belirtti.

Gündemde olan "1999 öncesi ve 1999 sonrası yapılan binalar" tartışmasına girmek istemediğini vurgulayan Çulhaoğlu, "Bu tartışma, büyük bir yıkım yaşayan necip milletimizin ruhunu daha fazla yaralamaktan başka bir işe yaramaz. Yaşanan depremlere önlem alamayan iktidarın, sorumluluklarından kaçmaya çalışması kendisine bir şey kazandırmaz" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise deprem sonrası Hatay'da yaşanan sıkıntılara değinerek, birçok depremzedenin hala çadır beklediğini ifade etti. Topal, Hatay'da hastalığa yakalanan çok fazla kişi olduğunu, evleri yıkılan insanların da halen kira yardımı alamadığını söyledi.

AKP'Lİ VEKİL: "ACILARIMIZI BİRLİKTE DİNDİRECEĞİZ"

AKP Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de "asrın felaketi" olarak adlandırılan deprem sonrası herkesin gücü oranında depremzedelere yardım ettiğini belirtti.

Afet bölgesinde herkesin omuz omuza mücadele ettiğini, yaraları sarmaya çalıştığını anlatan Güneş, "Devlet-millet el ele vererek, 85 milyon tek yürek olarak yaralarımızı saracağız, acılarımızı birlikte dindireceğiz. Şimdi yapılması gereken gücümüzü hayatta kalan kardeşlerimize çevirmek, onların dertlerine derman olmak, yaralarına merhem olmaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA