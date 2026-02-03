Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Flaş 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye’de devam eden normalleşme ve bütünleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, sahadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, kısa sürede gelinen noktayı olumlu bulduklarını ifade etti.

'BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT'

Kurtulmuş, Suriye’de atılan bütünleşme adımlarının bölge barışı açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, mevcut mutabakatlara sadık kalınmasının kritik olduğunu vurguladı. Mutabakatların hayata geçirilmesinin bölgeyi çatışma ortamından çıkaracağını belirten Kurtulmuş, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan anlaşmanın askeri ve idari entegrasyonu hedeflemesinin barış için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti. Bu sürecin Suriye’nin devlet kapasitesini güçlendireceğini ifade eden Kurtulmuş, yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesinin mümkün hale gelebileceğini söyledi. Toplumsal çeşitliliğin korunması ve devlet otoritesinin adalet temelinde tesis edilmesinin yeni dönemin ana unsurları olduğunu belirtti.

BİRLİK VURGUSU

Suriye’nin toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin vazgeçilmez olduğunun altını çizen Kurtulmuş, kapsayıcı bir siyasal düzenin ve adil temsilin bölge için güvence olacağını ifade etti. Hiçbir kimlik, inanç ya da düşüncenin dışlanmaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Arap, Kürt ve Türk ayrımı yapılmaksızın tüm Suriye yurttaşlarının siyasal sistemde onurlu bir yerinin olması gerektiğini dile getirdi. Parçalanma ve fiili bölünmelerin kimseye huzur getirmeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, birlik ve bütünlük içinde bir Suriye’nin Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri için güvenlik sağlayacağını ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Kurtulmuş, Suriye’nin bütünlüğü için atılan her adımın 'Terörsüz Türkiye' hedefini de güçlendirdiğini belirterek, terörün sona ermesinin siyasetin önünü açacağını ve kardeşliği büyüteceğini söyledi. Türkiye’nin bölge halklarıyla birlikte sahici barıştan yana durmaya devam edeceğini vurguladı. Açıklamasında Türkiye’nin Suriye’nin topraklarında herhangi bir talebi olmadığını da belirten Kurtulmuş, Suriye’nin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi, sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

