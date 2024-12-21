Meclis Başkanı Kurtulmuş Kuzey Makedonya'da

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya'ya geldi. Kurtulmuş'u Üsküp Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Kuzey Makedonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Beycan İlyas ve diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AKP Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Türkiye-Kuzey Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Saadet Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de Üsküp'e geldi.

KURTULMUŞ’UN YOĞUN GÖRÜŞME TAKVİMİ

Kurtulmuş, ziyareti çerçevesinde başkent Üsküp'te Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile bir araya gelecek Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova tarafından da kabul edilecek.

Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katılacak, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kalkandelen Üniversitesi'ni de ziyaret ederek öğrencilere seslenecek. Kurtulmuş ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk siyasi parti liderleriyle temaslarda bulunacak. Maarif Vakfı Kalkandelen Okulu'nu ziyaret edecek Kurtulmuş, burada düzenlenecek 21 Aralık Türkçe Bayramı programına katılacak.

Kaynak: İHA