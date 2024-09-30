Meclis Açılıyor: İşte Kritik Gündem Maddeleri

TBMM, 1 Ekim Salı günü çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzun süredir dile getirdiği yeni anayasa ve Meclis içtüzük değişikliği tartışmalarının Meclis ve siyaset gündeminin önemli konu başlıkları olması bekleniyor. Muhalefet ise milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında, hak ihlali ve milletvekilliğinin iadesi yolunu açan kararının Meclis tarafından uygulanması talebini gündemde tutacak.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, TBMM’nin 28. Dönem üçüncü yasama yılı, Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yöneteceği Genel Kurul’daki konuşmasında Erdoğan’ın, başta yeni anayasa, ekonomi olmak üzere iç ve dış siyasi gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis yaz tatiline girmeden önce, yeni anayasa konusunda siyasi partileri ziyaret etmişti. Kurtulmuş’un pazartesi günü düzenleyeceği basın toplantısında da, anayasa ve içtüzük değişikliği konusunda izleyeceği yol haritasına ilişkin bilgi vermesi planlanıyor.

MUHALEFET, AKP İLE YENİ ANAYASA YAPMAYA MESAFELİ

Ancak başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, AKP ile yeni anayasa masasına oturmaya mesafeli. CHP, başta Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkındaki kararı olmak üzere, iktidarın öncelikle mevcut anayasaya uymasını istiyor. Bu nedenle de anayasa yapımı usulü önerisi dahil, AKP ile anayasa masasına oturmama ve hiçbir pazarlığa girmeme eğiliminde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York dönüşünde gazetecilerin muhalefetin yeni anayasa konusundaki tutumuna ilişkin sorusu üzerine, “Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa konusunda kararlılıkla yollarına devam ettiklerini” belirtti. Anayasa’nın ilk dört maddesiyle ilgili bir sorunları olmadığını ifade eden Erdoğan, “Ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa edecek, onları dünya ile rekabete hazırlayacak vizyoner bir anayasaya bizim ihtiyacımız var. Biz bunu yapacağız. Zaten Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birbiriyle bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz” açıklaması yaptı. AKP ve MHP’nin anayasa yapımı için parlamentoda yeterli çoğunluğu yok.

Ancak siyasi kulislerde, iktidar partisinin muhalefeti ikna için yeni hamleler yapabileceği, mevcut cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklik önerebileceği iddiaları konuşuluyor.

MECLİS’TE YENİ GRUP KURULABİLİR Mİ?

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi arasındaki birleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamadı. İki parti arasında yaz ayları boyunca yürütülen görüşmeler, geçtiğimiz günlerde liderler düzeyine taşınmıştı. Birleşme görüşmelerinin TBMM’nin yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’e kadar tamamlanması planlanıyordu. Ancak iki parti arasında birleşme görüşmelerinden uzlaşma çıkmadı.

DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, iki partinin birleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamasının nedeni olarak Gelecek Partisi’ni kastederek, “Cumhurbaşkanı adayının baştan belirlenmesi ve ilan edilmesi konusundaki ısrar” olduğu açıklaması yaptı. Şahin, iki partinin birleşmesi hususunda, bu nedenle ilerleme sağlanamaması üzerine, geniş tabanlı TBMM’de bir grup kurulmasını hedefleyen bir çalışma başlatılması başlatılmasını önerdiklerini duyurdu. DEVA Partisi’nin katılması halinde, halen Gelecek Partisi’nin de temsil edildiği Saadet Partisi grubu 34 milletvekiline ulaşabilir.

ETKİ AJANLIĞI YENİ YARGI PAKETİNE Mİ GİRECEK?

İktidar partisi, geçen yasama yılından kalan bazı tartışmalı düzenlemeleri yasalaştırmayı planlıyor. Bu çerçevede, geçen yasama yılında kabul edilen, ancak Genel Kurul'a indirilmeyen 9. Yargı Paketi’nin öncelikli olarak yasalaştırılması beklenirken, iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olduğu da belirtiliyor. Yeni yargı paketinde, muhalefetin tepkisi üzerine 9. Yargı paketinden çıkarılan ve kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak anılan, casusluk suçunun kapsamını genişleten düzenlemenin de yer alabileceği belirtiliyor.

ÖĞRETMENLİĞE DAİR KANUN TEKLİFİ DE GÜNDEMDE

AKP, Meclis yaz tatiline girmeden önce, öğretmenlerin büyük tepkisine neden olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifini de yeni yasama yılında TBMM’den geçirmeyi hedefliyor. Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'nin 22 maddelik birinci bölümü Genel Kurul'da oylanarak kabul edilmiş, ancak daha sonra teklifin görüşmeleri yeni yasama yılına ertelenmişti. Eğitim sendikalarının kurulacak eğitim akademileri üzerinden öğretmenlerin iş güvencesini yok ettiği, özlük haklarını zayıflattığı, başta taban ücret düzenlemesi olmak üzere temel ekonomik ve sosyal haklarına, ücret ve çalışma koşullarına ilişkin bir düzenleme içermediği gerekçesiyle karşı çıktığı Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin öncelikli olarak görüşülmesi bekleniliyor.

Ekonomide, kayıt dışılıkla mücadele amacı içeren, yeni bir ekonomi paketinin de Meclis gündemine geleceği belirtiliyor. Geçtiğimiz dönem komisyonda görüşülen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik teklifinin yeni dönemde görüşmelerine başlanacak.

Rekabet Yasası’nda değişiklik yapan ve dijital platformları düzenleyecek olan yeni bir yasa teklifi de Meclis gündemine gelecek. Bu çerçevede, küresel alanda faaliyet gösteren, Amazon, Facebook, X (Twitter) gibi şirketlerin piyasayı kontrol etmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI YENİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Türkiye’nin haftalar gündeminden düşmeyen Narin Güran cinayeti, Meclis’in yeni dönemde gündeminde olacak. İktidar ve muhalefet partilerinin uzlaşması doğrultusunda çocuklara yönelik şiddet, istismar ve kötü muamele konusunda Meclis’te bir Araştırma Komisyonu kurulması bekleniyor.

Kaynak: BBC Türkçe