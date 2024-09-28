Meclis Açılınca Görüşülecek: Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme mi Geliyor?

TBMM’nin tatili sona ererken, Meclis 1 Ekim’de çalışmalarına başlayacak. Meclis’in yapacağı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler 2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik değerlendirmelere ilişkin bakanlığın çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Yeni yasama yılının açılışı öncesinde açıklamalarda bulunan Güler, 2025 yılında emekli olanlara, 2024 yılında emekli olanlara göre daha az aylık bağlanacağına yönelik değerlendirmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Güler konuya ilişkin açıklamasında, "2024 ile 2025 arasında enflasyondan kaynaklı nasıl bir etki ortaya çıkabilir, bunun bir rapor haline getirilmesi lazım” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ona yönelik olarak da hakkaniyetli, orta bir çözüm ortaya konabilir. Ama şu anda bunun sayısal bir veri olarak nelere tekabül ettiğine dair bir veri yok. Bunlar ortaya çıktıktan sonraki aşamada Bakanlık bürokrasisiyle de görüşerek belli bir noktaya ulaşabiliriz."

Otomatik Katılım Sistemi'nin (OKS) işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi kurulmasına yönelik de açıklamalarda bulunan Güler, "Önemli bir çalışma olarak değerlendirilmesi lazım. Emeklilik sistemimize uyum açısından bu konuda biraz daha çalışmamız gerekiyor” dedi.

‘EMEKLİLİK SİSTEMİNDE REFORMA İHTİYAÇ VAR’

"Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım” ifadelerini kullanan Güler, daha sadeleştirilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının da kendi disiplini açısından sürdürülebilir mahiyette, hem gelir açısından hem de giderleri karşılama açısından güçlü bir reforma ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Merkezi bütçe desteğinin her geçen yıl arttığına vurgu yapan Güler, "Önümüzdeki dönemlerde artış göstermeye devam edecek. Çünkü sisteme EYT kapsamındaki kanunla beraber yeni emekliler dahil olacak."

Türkiye’de mevcutta 16 milyon 150 bin civarında emekli, 27 milyon civarında kayıtlı prim ödeyen çalışan bulunduğunu altını çizen Güler, bu dengenin çok daha iyi hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bazı gelişmiş ülkelerde emekli çalışan oranının, bir emekliye 2,5-3,5 çalışan civarında olduğunu anlatan Güler, Türkiye'de bazı illerde emekli sayısının çalışan sayısından daha fazla olduğunu belirtti.

Gelişmiş ülkelerin bu konuda aldığı tedbirler ve uygulamalardan da yararlanarak bir orta yolda yürümekte fayda olduğunu kaydeden Güler, "Her kesimin katkısını alarak bu konuyu ciddi bir istişare etmemiz lazım. Daha adil, daha kalıcı, dengeli, sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini, ekonomimize daha büyük bir yük getirmeden makul bir çözümü ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Güler, bugünden alınacak tedbirlerle, ileride yaşanacak daha büyük sorunları önlemiş olacaklarını söyledi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNUNA İLİŞKİN

Yeni yasama yılında Genel Kurulda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini tamamlayacaklarını anlatan Güler, daha sonra komisyon görüşmeleri tamamlanan tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Güler, "Ülkemizin siber güvenliği, bilişim sistemine yönelik altyapı güvenliği noktasında Milli Güvenlik Kuruluna sunulan rapor kapsamında bazı arkadaşlarımızı görevlendirdik." ifadelerini kullandı.

Bu konuya yönelik bir çalışma yapıldığından bahseden Güler, "Bunun için bir yasa teklifi gerekiyor. Bununla ilgili ülkemizin bilişim sistemlerinin altyapısının, güvenliğinin sağlanması, veri güvenliği, kişisel veriler ve diğer kamu kurumlarının verilerinin korunması noktasında, aynı zamanda da uzay, uydu sistemlerinin korunması noktasında bir teşkilat yapılanmasına ihtiyaç olacak." dedi.

Bu konuda başkanlık düzeyinde kurumsal bir yapılanmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Güler, bunun da ilerleyen günlerde Meclis gündemine geleceğini söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KARBON SALIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

İklim değişikliği ve karbon salınımı başlığı altında birçok çalışma yapıldığını anlatan Güler, "İklim Değişikliği Başkanlığımız ile bir çalışmamız var. Önümüzdeki dönemlerde bu kapsamdaki çalışmayı gündemimize alacağız." dedi.

Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuda yayınladığı raporlara ve gündemlerine aldıkları tarihsel süreçlere dikkati çeken Güler, hazırlık süreci içinde bunun hem vergisel boyutu hem de uyum süreci açısından bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Güler, "Bunun takibini yapacak, koordinasyonunu sağlayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde bu sürecin işletilmesi gerekiyor." diye konuştu.

REKABET KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK

Rekabet Kanunu ile ilgili de bir çalışmalarının olduğunu açıklayan Güler, "Günümüzün koşullarına uygun olarak, internet üzerinden servis hizmeti sunan bir ortam oluşturulmuş durumda. Burada da diğer paydaşlarla özellikle Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu Başkanlığı ile bu hizmeti sunan büyük şirketlerin piyasa hakimiyetinin rekabet şartlarını ihlal edip etmediğini, kötüye kullanıp kullanmadığını hem izleme hem denetimi kapsamında bir çalışma sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu konuyu da gündemimize alacağız." bilgisini verdi.

İçişleri Bakanlığı ile belli bir aşamaya getirdikleri bir çalışmanın da bulunduğuna işaret eden Güler, "Ruhsatsız silahlar konusunda da bazı önemli silah parçalarının cezalandırılması hususunda bir değerlendirme yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu kanun da gündemimize gelecek." diye konuştu.

Güler, İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan bazı başlıklarla ilgili 10 ve 11'inci yargı paketlerinin de gelecek dönemde gündeme alınacağını söyledi.

Güler, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu tekliflerinin ekim ayının sonuna doğru Meclis Başkanlığına sunulacağını belirterek, kasım ayı içerisinde Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayacak görüşmelerin, aralık ayında Genel Kurulda devam edeceğini belirtti.



İLAVE VERGİ İDDİALARINA İLİŞKİN

Amaçlarının, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak olduğunu ifade eden Güler, "Aynı zamanda kayıt dışılıkla mücadeleyi etkin hale getirerek Orta Vadeli Program'a uygun bir çalışmayı ortaya koymak." dedi.

Yeni vergi kalemlerinin oluşturulacağına yönelik haberleri yalanlayan Güler, "Böyle bir durum söz konusu değil. Tek amacımız Orta Vadeli Program'a sadık kalarak, uyumlu bir şekilde yapısal anlamda ihtiyaç duyulacak her alanda kanuni düzenlemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bürokrasisiyle çalışarak, bu sürece olumlu manada katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI

Yasa dışı bahis sitelerine ilişkin kanunda açık bir düzenleme olmadığına yönelik eleştirileri değerlendiren Güler, "Farklı veri sağlayıcıları kullanılmak suretiyle yurt dışı merkezli geliştirilen bazı suçlar da var. Bu konularda Cumhuriyet başsavcılıklarımızın yürüttüğü ciddi soruşturmalar var. Bunların ciddi müeyyideleri de var. Ama bunun tespiti ve belirlenebilmesi kolay bir iş değil." dedi.

Yasa dışı bahis organizasyonların farklı IP numaraları kullanmak ve farklı yerlere yönlendirmek suretiyle bu suçu işlediğini ve bunun da tespitinin kolay olmadığını anlatan Güler, "Sanki açık bir suç işleniyor da onun cezası verilmiyormuş gibi tarif ediliyor. Böyle bir şey yok. Bunun tespitinin zorluğuyla ilgili bir sorun var." diye konuştu.

Birçok ülkeyi bu konuda üs olarak kullanan yasa dışı yapılar ve örgütler olduğunu belirten Güler, tespit edildiğinde gereğinin yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA