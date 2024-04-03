Mazbata AKP'li isme verilmişti... DEM Parti'den adaylığı iptal edilen Abdullah Zeydan için YSK'ye başvurdu

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak adaylığının iptal edilmesinin ardından YSK'ye itirazda bulundu.

Mazbata AKP'li isme verilmişti... DEM Parti'den adaylığı iptal edilen Abdullah Zeydan için YSK'ye başvurdu

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının geri alınarak adaylığının iptal edilmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu.

AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığına seçilen Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine karşı girişimleri sürüyor. DEM Parti, mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına ilişkin YSK başvuru yaptı.

Van halkının iradesi hiçe sayıldı: YSK mazbatayı Abdullah Zeydan'a değil, AKP'li adaya vermeye karar verdiVan halkının iradesi hiçe sayıldı: YSK mazbatayı Abdullah Zeydan'a değil, AKP'li adaya vermeye karar verdiSiyaset

Başvuruda, Van İl Seçim Kurulu'nun kararının iptali istendi.

Van İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın memnu haklarının iptal edilmesinin ardından mazbatayı AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a vermişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından kentte yurttaşlar büyük tepki göstermişti.

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