Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
TekAr Araştırma Şirketi, 11 ile 16 Mart 2023 tarihleri arasında, 26 ilde 5 bin 170 kişi ile yapılan yüz yüze görüşme sonucunda elde ettiği sonuçları açıkladı.
2023 seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala, anket şirketleri peş peşe sonuçları açıklamaya başladı. Son olarak TekAr Anket şirketi 26 ilde yapılan anketin sonuçlarını açıkladı.
Toplam 5 bin 170 kişinin katıldığı ankette "Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.
Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre partilerin son oy oranları şöyle:
AKP: Yüzde 33,9
CHP: Yüzde 27,4