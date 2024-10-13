Mansur Yavaş'tan Bir Adaylık Çıkışı Daha: 'Neyi Tartışıyoruz?'

CHP içinde zaman zaman alevlenen adaylık tartışmalarına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bir açıklama daha geldi.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş ve Işık Kansu’ya konuşan Yavaş, “Önceliğimiz belediye. Ortada bir seçim yok. Neyine tartışıyoruz” dedi. Yavaş açılamalarında belediyenin çalışmalarına dair de bilgi verirken, devletin tüm yurttaşlara insanca yaşaması için gerekli desteği vermek zorunda olduğunu belirtti.

Açıklamalarında, belediyenin önceki döneminden kalma birçok kalma sorunu olduğunu ifade eden Yavaş, “Öncelikle mevcut işlerimizi tamamlıyoruz. Çünkü Ankara’nın sorunu çok fazla. Ankara’nın birçok cadde ve sokağında hiç ızgara ve mazgal yok. Altyapı berbat. Yağmur suyu ve atık sular ayrılmamış. Belediye sel, taşkın sahası bildirmiş, bunların hiçbiri yapılmamış. Dolayısıyla boğuşup duruyoruz. Yetersiz bir altyapı var” diye konuştu.

“CHP gerçekten iktidara yürüyor mu?” cevaplayan Yavaş, Hata yapılmaması lazım. Partide karışıklık, rekabet görüntüsünün verilmemesi gerek. CHP vatandaşa neler vaat ediyor onlara odaklanılması lazım. İç tartışmalar yerine toplumun sorunlarıyla ilgilenmesi ve dikkat çekilmesi lazım. Bunların da gündem olmasının sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'İŞADAMLARININ ÇALIŞTIRMAYACAĞI BÜROKRATLAR...'

Türkiye’de sistemin bozulduğuna işaret eden Yavaş, “Hiçbir işadamının çalıştırmayacağı insanlar bürokratlık yapıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“ABD devlet başkanı bir tane büyükelçiyi atayamamıştır. Kongrede, senatoda menfaatlerimizi korurlar mı diye sorgulamışlardır. Bizde nasıl? Bir günde 20 büyükelçiyi tek kararnamede atıyorsunuz. Kimseye de hesap vermiyorsunuz. Onun için en büyük amacımız inşallah iktidarı değiştirip tekrar demokratik usullerin, liyakatin hâkim olacağı güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getirmek. Rejimin değişmesi lazım. Bu yetki dünyada hiç kimseye verilemez. Dünyada hiç kimse her şeyi bilemez.”

Yavaş, açıklamalarında vatandaşın güvenini kazanmak için belediyelerin önemini vurguladığı açıklamalarında, “Sonuç ortada. İnsanlar bize yetki verdikten sonra ‘iyi ki bunlar seçildi’ deyip oyları artırarak tekrar seçtiler. Hep bir korku siyaseti yapıyorlar. Diyorlar ki biz gidersek hiç maaş alamazsınız. Yurttaşların bir denemesi lazım. Belediyeler güzel idare ederse halk mutlaka bizi deneyecektir” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet