Siyasette 'Konser' Polemiği Büyüyor: Mansur Yavaş'tan Bir Açıklama Daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği Ebru Gündeş konserine yapılan ödeme Türkiye’de gündem olurken, ABB Başkanı Mansur Yavaş tv100’e özel açıklamalarda bulundu.

Belediyenin kasasından Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödendiği iddiaları Türkiye gündemini sarsarken, gazeteci Gürbüz Evren, Başak Şengül ile Doğru Yorum programında Mansur Yavaş’ın konuya ilişkin açıklamasını canlı yayında paylaştı.

'KUSURLU OLANI SAVUNMAM'

Evren, Mansur Yavaş’ın açıklamasını şöyle aktardı:

"Bu konuyu objektif, tarafsız bir gazeteci anlayışıyla ele almaya hep gayret ettim. Ben Mansur beye yönelik bu yıpratma sürecini başından beri izlediğimde bir şey gördüm. Sanki her şey Mansur beyin belediye başkanı olmasıyla başlamış, ondan önce hiçbir şey olmamış.

Mansur beyle sıklıkla görüşüyoruz. Bugün tv100'e özel bir mesaj iletti bana. Şunları söyledi: Bence ters tepki verenler haklı. Biz farkımızı göstereceğiz. Millet bizi güvendiği için seçti. Onlara kötü diyerek iyi olamayız. Samimi olarak bilgileri açıklayacağız. Kusurlu olanı savunmam, başkasının suçuna ortak olmam. Rakamları emsalleriyle karşılaştırarak takdiri halka bırakacağız."

YAVAŞ BUGÜN AÇIKLAYACAK

Mansur Yavaş, bugün 15.00’te Ebru Gündeş konserine yapılan ödemeye ilişkin bir açıklama yapacak. Yavaş, daha önce yaptığı duyuruda, "gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılarak kamuoyunun bilgilendirileceğini" belirtmişti.