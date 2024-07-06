Mansur Yavaş'tan AKP'ye 'Tasarruf' Göndermesi: Ülkemiz Bu Hale Geldiyse...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, AKP iktidarına 'tasarruf göndermesinde bulundu. Yavaş, "Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" dedi.

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Mansur Yavaş'tan AKP'ye 'Tasarruf' Göndermesi: Ülkemiz Bu Hale Geldiyse...

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan tasarruf tedbirleri çalışması, ekonomi yönetimince 13 Mayıs 2024 tarihinde 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' adıyla açıklanmıştı.

Pakette söz konusu başlıca amacının mali disiplin ve fiyat istikrarını sağlamak olduğu belirtilirken, yaşanan ekonomik krizin faturası vatandaşa kesildi.

"ÜLKEMİZ BU HALE GELDİYSE...

Söz konusu gelişmeler sonrası Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı açıklamada AKP iktidarına 'tasarruf göndermesinde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

Mansur Yavaş'tan AKP'ye 'Tasarruf' Göndermesi: Ülkemiz Bu Hale Geldiyse... - Resim : 1

"Tasarruf yapılması gereken bir şey. İhalelerimizi açık yapmak suretiyle ve kamuoyu ile harcadığımız her parayı kuruşuna kadar internet sayfasında açık şekilde vatandaşa hesap vererek bugüne kadar getirdik. Bizim hayali, hiçbir çılgın projemiz yoktu. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirleri mutlaka bizi etkiledi ama sonuçta olumlu yönde etkileyecek. Bizi çok etkilemiyor ama başka belediyeleri ne kadar etkiliyor zaman içerisinde göreceğiz. Ama biraz aceleci çıktılar. Tasarruf ettirelim derken mesela Ankara'da zarar ettiğimiz konular da oldu. Belediye başkanlarının görevi tasarruflu davranmaktır. Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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