Mansur Yavaş'tan AKP'li meclis üyesine: Çalmışlar, hırsızlara bağırırım
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin Faaliyet Raporu oturumunda AKP döneminde verilen bir ihalede farkın kimin cebine gittiğini AKP'li Meclis üyelerine sordu. Yavaş, AKP sıralarından gelen tepkiye sert yanıt verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Belediye Meclisi Faaliyet Raporu oturumunda konuştu.
Mansur Yavaş, Belediye Meclisi'nin Faaliyet Raporu oturumunda AKP döneminde belediyenin verdiği ihalelerdeki soru işaretlerini hatırlattı. Yavaş, "2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar” ifadelerini kullandı. AKP'li Ali İhsan Ölmez, "Bağırma" diyerek Yavaş'a tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP'li Ölmez'e "Hırsızlara bağırırım" ifadeleriyle yanıt verdi.
Önceki dönemlerde yapılan ihaleleri eleştiren Mansur Yavaş, şunları söyledi:
"ÇALMIŞLAR, HIRSIZLIK ETMİŞLER"
“Buradan bütün Ankara huzurunda soruyorum. 2017 yılında yapılan bu pahalı ihaledeki fark kimin cebine gitti? Çalmışlar, hırsızlık etmişler, belediyeyi soymuşlar. Özeti budur.”
"HIRSIZLARA BAĞIRIRIM"
AKP’li Ali İhsan Ölmez’in "Bağırma" demesi üzerine Yavaş, "Hırsızlara bağırırım" yanıtını verdi.
Kaynak: ANKA