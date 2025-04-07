Mansur Yavaş'a Yakınlığıyla Biliniyordu! Yüksel Arslan İYİ Parti’ye Geri Dönüyor

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğini belirterek İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili ve Mansur Yavaş'ın eski özel kalemi Yüksel Arslan, siyasette dikkat çeken bir geri dönüşe imza atmaya hazırlanıyor. Arslan’ın, 10 Nisan Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilecek İYİ Parti grup toplantısında yeniden partiye katılması bekleniyor. Tören sırasında Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu tarafından Arslan’a İYİ Parti rozeti takılacak.

Arslan’ın dönüşü, parti kulislerinde “birlik ve beraberlik” mesajı olarak yorumlanırken, yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde İYİ Parti’nin kadrosunu yeniden şekillendirme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

PARTİYE DÖNME KARARI ALDI

Kısa süre önce İYİ Parti'den ayrılan Arslan, istifasının ardından yaptığı açıklamalarda parti yönetimiyle bazı temel konularda görüş ayrılıkları yaşadığını dile getirmişti. Ancak son günlerde temasların yeniden başladığı ve taraflar arasında sağlanan uzlaşmayla birlikte Arslan’ın yuvaya dönme kararı aldığı öğrenildi.

'ZATEN PARTİDEN HİÇ AYRILMADI'

Parti kaynakları, Arslan’ın dönüşünün İYİ Parti’ye özellikle Ankara’daki teşkilat yapısı ve seçmen tabanı açısından moral vereceği görüşünde. Konuya ilişkin değerlendirme yapan İYİ Parti yetkilileri, “Arslan, zaten partiden hiç ayrılmadı. Görüş olarak her zaman yanımızda yer aldığını biliyoruz” dediler. Arslan’a rozetini Çarşamba günü Meclis’te yapılacak grup toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu takacak.