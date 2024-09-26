Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak mı? 'Partim İsterse...' Diyerek Ateş Püskürdü!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, adaylık tartışmaları hakkında konuştu.

Yavaş, "Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim" dedi.

Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu tartışmaları üzücü ve gereksiz buluyoruz. Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim. Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız aç yaşıyorlar.

Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. Muhalefet tüm gücüyle sıkıntıların çözümü konusunda çalışmalı. Bunun haricinde konuşulanlar boş laftır."

'SİYASİ KUMPAS'

Yavaş, "ahmak davası" hakkında da konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar yanında olduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Bu siyasi kumpasa karşıyız, Ekrem Bey'in sonuna kadar yanında olacağımızı belirttik. Sayın Kılıçdaroğlu'na da Sayın İmamoğlu'na da açılan davalar siyasi davalardır.

İmamoğlu ile aramda bir sıkıntı olması mümkün değil. Biz CHP'nin belediye başkanlarıyız. Biz ancak hizmette rekabet ederiz. Partinin kuralları belli, nasıl aday seçileceği belli. Gündem de olmadığına göre biz işimize bakıyoruz."