Mansur Yavaş: Adıyaman'da saldıranları gördünüz, bakalım iktidar ne yapacak?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte; İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dünkü Adıyaman programında üç ayrı noktada yapılan, sözlü ve fiziki taciz ile saldırılar Türkiye'nin seçim gündeminde geniş yer tutarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarın provokasyonları artıran politikalarına dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “FETÖ'yle birlikte oldular. 'Bu yanlış' diyenlerin hepsini hainlikle suçladılar. Çözüm sürecine girdiler. 'Siz hata yapıyorsunuz' dendi. Onlara da ‘kandan besleniyorsunuz’ dediler. Ve hepsinden de döndüler şimdi, 'Biz hata etmişiz…’ Dün gördünüz, saldıranları gördünüz. Adıyaman’daki provokasyonları gördünüz. Bakalım ne yapacak iktidar. Artık bu ucube sistemin ortadan kalkması lazım” dedi.

Anka'nın aktardığına göre; Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada; şunları söyledi:

31 MART'TA DA AYNISINI SÖYLEDİLER

“Hep 31 Mart’a dönmek istiyorum, anlatırken. 31 Mart öncesi; o karalamalardan, iftiralardan bahsetmeyeceğim. Ama; ‘yapamazlar’, ‘edemezler’i çok söylediler. Şimdi de aynısını söylüyorlar. ‘Ekonomiyi bir hafta idare edemezler’ diyorlar. Ama 31 Mart’ta da aynısını söylediler. Arkasından ‘devletin bekası’ vesaire…

Sayın Genel Başkanımızın Millet İttifakı’nı tesis etmesiyle ve sizlerin de destekleriyle şöyle bir fırsat tanıdık. Aslında; Ankara, İstanbul seçimleri, 2019 seçimleri Türkiye'nin kaderini değiştiren seçimlerdir. Sebebi şu; 25 yıllık bir belediye yönetimi var. Bir başkasını görme, deneme fırsatını bilmeyen halkımız var. Dolayısıyla gerçekten belediyelerdeki yönetim değişirse ne olur, bilmiyorlar. Artık alışkanlık yapmış. Öyle alışkanlık yapmış ki, 'Çalıyor ama çalışıyor'u bile kabullenmişler. Çünkü bir başkasının ne yapacağını bilmiyorlar. Daha düzgün bir yönetim olup olmayacağı konusunda fikir sahibi değiller. Çünkü görme fırsatları olmamış.

İşte 31 Mart seçimleri bütün Türkiye'nin, yönetimde değişiklik olduğu zaman ne olacağını göstermesi açısından çok önemliydi. O günlerde ben hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İYİ Parti'nin gençlerine, özellikle dedim ki; 'Siz öyle bir oy verdiniz ki farkında değilsiniz. Sadece siz Ankara'yı kazandığınız için seviniyorsunuz, ama sadece mesele bu değil, aslında siz Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir adım attınız' demiştim. Gerçekten öyle olduğu da şimdi ortaya çıktı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener'e hala şunu soruyorlar: '25 yıldır siz ne yaptınız?' Fırsat bulamadık ki biz bir şey yapalım. İşte o fırsatı şimdi istiyoruz. Çünkü 'Ne yaptınız?' sorusunun cevabı sadece iktidara sorulacak bir şeydir öyle değil mi?

"İKTİDAR SAHİPLERİ İKTİDARI BIRAKMAMAK İÇİN HER TÜRLÜ İFTİRAYI ATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Demek ki Ankara'yı bırakmamak için o kadar çok iftiralar, karalamalar attılar ki... Arkasında ne var? Mevcut rant düzenini asla bırakmak istemediler. Ve belediye değişirse ortaya birçok açık çıkardı, neler yapıldığı meydana çıkardı. 100'e yakın dosyayı da biz savcılığa verdik. Şimdi de iktidar sahipleri iktidarı bırakmamak için her türlü iftirayı atmaya devam ediyorlar. Ama hiçbirisi üstümüze yapışmaz. Ve yapışmayacak.

"GÖRÜNEN O Kİ MİLLET KARARINI VERMİŞ. MEVCUT İKTİDAR GİDECEK. ANKETLER DE ONU GÖSTERİYOR"

Anadolu'nun her yerini geziyoruz. Sayın Genel Başkanımızla geçen hafta Sinop ve Antalya mitinglerini yaptık. Görünen o ki millet kararını vermiş. İnşallah artık mevcut iktidar gidecek ve uzlaşmaya dayalı; altı liderin yan yana geldiği, istişare ettiği bir yönetim kurulacak. Anketler de onu gösteriyor.

Bir; fazla çalışmamız gerekiyor. Çünkü anketlerdeki fark az olursa; 2014'te benim başıma gelen bu ülkenin başına gelebilir. Hatırlarsanız 2018 yılında da ‘atı alan Üsküdarı geçti, işinize bakın’ dendi, geçti. Bunlara bizim fırsat vermememiz lazım. Onun için kuvvetli bir şekilde mecliste olunması lazım.

“ADIYAMAN'DAKİ PROVOKASYONU GÖRDÜNÜZ"

Kendilerine hak olan her şeyi başkasına haram gördüler, şimdiye kadar. FETÖ'yle birlikte oldular. 'Bu yanlış' diyenlerin hepsini hainlikle suçladılar. Çözüm sürecine girdiler, 'Siz hata yapıyorsunuz' dendi. Onlara da ‘kandan besleniyorsunuz’ dediler. Ve hepsinden de döndüler şimdi, 'Biz hata etmişiz.’ Dış politikada da herkesle sıfır sorun derken herkesle kavga ettiler. Şimdi tekrar arayı herkesle bulacağız diye uğraşıyorlar. Böyle bir yönetim şekli olmaz. Bunların ortadan kalkması, ekonominin düzlüğe çıkması ve en azından artık üstümüze baskılanan bu sistemin… Tweet atamıyor gençler, tweet atarsa aynı gece evinden alınıyor. Dün gördünüz, saldıranları gördünüz. Adıyaman’daki provokasyonu gördünüz. Bakalım ne yapacak iktidar, bunlarla ilgili bir adım yapacak mı? Artık bu ucube sistemin ortadan kalkması lazım.”

Kaynak: ANKA