MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!
MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘altılı masa’, ‘cumhur ittifakı’nın 5 puan önünde. İşte son anket çalışmalarına göre oy oranları açıklandı.
Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katılan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle Ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.
Buna göre kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:
AKP: Yüzde 34,3
CHP: Yüzde 25