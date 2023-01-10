MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları!

MAK Danışmanlık’ın anket sonuçlarına göre ‘altılı masa’, ‘cumhur ittifakı’nın 5 puan önünde. İşte son anket çalışmalarına göre oy oranları açıklandı.

anket 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim
Son Güncelleme:
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 1

Fatih Portakal’ın YouTube kanalındaki yayına katılan MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, 61 ilde 5700 kişiyle Ocak ayında görüşülerek düzenlenen anketin verilerini paylaştı.

1 22
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 2

Buna göre kararsız/protesto oylar dağıtıldığında partilerin dağılımı şöyle:

2 22
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 3

AKP: Yüzde 34,3

3 22
MAK'ın Ocak 2023 anketi Fatih Portakal'ın kanalında açıklandı: İşte partilerin son oy oranları! - Resim: 4

CHP: Yüzde 25

4 22