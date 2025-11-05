CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP’nin, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyım atanmasına ilişkin yaptığı itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması yönünde verdiği karar sonrası parti yönetimi, karara karşı istinaf başvurusunda bulunmuştu. Ancak yapılan itiraz, mahkemece kabul edilmedi.

GÜRSEL TEKİN KAYYIM OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Mahkeme kararının ardından, “Kayyım Gürsel Tekin” mevcut görevini sürdürmeye devam edecek. Davanın 3 Ekim’de görülen son duruşmasında mahkeme, 2 Eylül’de verdiği kararın istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmetmiş ve duruşmayı 21 Kasım tarihine ertelemişti.

CHP’DE İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI KRİZİ

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı’na ilişkin yargı süreci, partide bir süredir devam eden yönetim tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Mahkemenin tedbir kararı sonrasında Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanması, örgüt içinde farklı tepkilere neden olmuştu.

ÖZGÜR ÇELİK 1 AYDA İKİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ

Mahkeme kararıyla görevden alınan eski İl Başkanı Özgür Çelik, 29 Eylül’de yapılan olağanüstü kongrede yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilmişti. Ardından düzenlenen CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde bir kez daha seçimi kazanan Çelik, mazbatasını alarak görevine başlamıştı.

GÖZLER 21 KASIM’DAKİ DURUŞMADA

Bölge Adliye Mahkemesi’nin ret kararının ardından gözler, davanın 21 Kasım’da yapılacak duruşmasına çevrildi.

Kaynak: Haber Merkezi