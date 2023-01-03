Mahkemeden dikkat çeken talepler: Hablemitoğlu suikastı davasında yeni gelişmeler

Cumhuriyet tarihinin son 30 yılının en karanlık cinayetlerinden biri olarak kabul edilen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun öldürülmesine ilişkin açılan davada ilk duruşma 14 Şubat 2023'te görülecek. Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri, duruşmanın 09:55’te görülmesine oy birliğiyle karar verdi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tensip zaptında, tutuklu sanıklar; Aydın Köstem, Enver Altaylı, Mustafa Levent Göktaş, Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun tutukluluğunun devamına hükmedildi. Ayrıca tutuklu sanıkların, duruşma günü salonda hazır olmalarına karar verildi.

FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yöneticilerden Mustafa Özcan ve firari Ali Serhat Ilıcak’ın ise yakalama emrinin devamına hükmedildi.

MAHKEMENİN DİKKAT ÇEKEN TALEPLER

Ayrıca sanıkların bankalara verilen iletişim bilgilerinin de istendiği görüldü. Mahkeme, “Türkiye Bankalar Birliğine her bir sanık için ayrı ayrı müzekkere yazılarak; sanıkların müşterisi oldukları bankalara kendi irtibat numarası olarak bildirdikleri GSM ve diğer sabit numaraların tespiti ile hangi tarihlerde bu telefon numaralarını bildirdikleri hususunda mahkememize İVEDİ olarak bilgi verilmesinin istenilmesine” karar verdi.

Mahkemenin ayrıca, sanıkların ÖSYM kapsamında girmiş oldukları sınavlar ve ÖSYM’ye bildirmiş oldukları iletişim bilgilerini talep etmesi dikkat çekti.

HABLEMİTOĞLU DOSYASI: KİMLER YER ALDI?

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından eski Yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye getirilmesinin ardından tamamlanan soruşturma neticesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

FETÖ lideri Fethullah Gülen ve emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 21 Kasım'da Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Gülen FETÖ yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski MİT’çi Enver Altaylı,

Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Levent Göktaş, emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri" öne sürülmüştü. İddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kurmak" suçundan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha hapisle cezalandırılması istendi.

CİNAYETİN KARA KUTUSU NURİ GÖKHAN BOZKIR’IN İRFAN FİDAN VE MUSTAFA ÇALIŞKAN İTİRAFI

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır’ın, Türkiye’ye getirildikten sonra 8 Şubat 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan ifadesi iddianamenin en önemli bölümlerini oluşturdu.

2015 yılında Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde durdurulan soğan yüklü bir TIR'da “infilaklı fitil” taşınmasına ilişkin dosyada adı geçen Bozkır, bu tarihlerde Ukrayna’ya kaçtı.

Suriye’ye silah ticaretini Levent Göktaş’la beraber yaptığı iddia edilen Bozkır, yıllarca kaçak yaşadı. Ancak Bozkır, Ukrayna’ya kaçmadan bir yıl önce yani 2014’te Hablemitoğlu cinayeti üzerine Berat Albayrak’a yakınlıklarıyla anılan dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Fidan ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ile görüştü.

FETÖ KUMPASÇISI ZİHNİ ÇAKIR ARACILIĞIYLA EMNİYETE GİTTİ

Bozkır ifadesinde, 2014 yılında Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in yeğeni olarak bildiği Gültekin isimli kişinin aracılığıyla Zihni Çakır ile tanıştığını anlattı. Zihni Çakır, FETÖ kumpası olan Ergenekon davasında “Ergenekon’un 1 numarasını tanıdığını” ileri süren isimdi. Çakır’ın beyanı FETÖ ve iktidar medyasında da çokça kullanılmıştı. Ergenekon kumpasında tanık da olan Çakır, dava kapsamında yüzlerce kişinin hapis yatmasına sebep olmuştu.

Bozkır, Zihni Çakır ile tanıştıktan sonra, FETÖ üzerine konuştuklarını, Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili bilgisinin olduğunu ve Çakır’ın kendisini İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne yönlendirdiğini belirtti.

HABLEMİTOĞLU VE MİT TIR’LARI İFADELERİ RESMİYETE DÖKÜLMEDİ

Zihni Çakır’ın yönlendirmesiyle İstanbul TEM Şube Müdürlüğü’ne dört defa giden Bozkır, daha sonra Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan ile görüştüğünü anlattı. Bozkır bu görüşmelerinde, MİT TIR’ları ve Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili önemli bilgilerinin olduğunu söylediğini fakat resmi bir ifadesinin alınmadığını ifade etti.

Yani Hablemitoğlu cinayetinin zanlılarından Bozkır, anlattıklarına göre Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan ile görüşmüş, suikast ile ilgili bilgiler vermiş fakat resmiyete dökülmesi engellenmişti.

İddianamede; Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kavgaları sık sık gündeme gelen Mustafa Çalışkan ve İrfan Fidan’ın, Bozkır’ın ifadelerini resmiyete dökmemesinin sebebine dair ise herhangi bir bilgiye yer verilmedi. İktidar içerisinde nüfuzları olduğu bilinen Çalışkan ve Fidan’ın iddianamede isimlerinin geçirilmesi ise dikkat çekti.