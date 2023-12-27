Mafya davasında rüşvet kavgası tutanaklarda: 'Polis nereye bıraktıysa oradan aldı, konuşursam çarşı pazar karışır'

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, rüşvet, iş takibi, aracılık, usulsüzlük yapan yargı mensuplarını Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet ettiği 5 Eylül’deki dilekçesi, yargıdaki rüşvet ağının geldiği boyutu gözler önüne serdi.

Uçar’ın “FETÖ’cü hakim ve savcılara rahmet okutur duruma geldi” diyerek işaret ettiği hakim Sidar Demiroğlu açığa alınırken dilekçede yer alan bir diğer isim Bekir Altun ise Çağlayan Adliyesi’nde Adalet Komisyonu Başkanı olarak görevine devam ediyor. Yargıda rüşvet ve usulsüzlüklere dair tartışmalar devam ederken, Çağlayan Adliyesi’nde görülen bir duruşmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve Yargıtay’a atanan eski Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak’ın davalara müdahale edip rüşvet aldığı iddia edildi. İddiaların sahibi, "Sarallar" olarak bilinen suç örgütünün önde gelen isimlerinden Barış Saral’dı… Gerçek Gündem, duruşma salonunda yaşananların ayrıntılarına ulaştı.

SARALLAR VE ŞAHİNLER DAVASI

Barış Saral, Mayıs 2016’dan beri Sarallar ile 20 yıldır kanlı çatışmalar içerisinde olan “Şahinler”in lideri Sedat Şahin’e düzenlenen başarısız suikast girişiminden dolayı aranıyordu. Şahin’e düzenlenen suikast girişiminin ardından, 2017 yılında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 119 sayfalık bir iddianame hazırlandı.

İddianamede Saralların lideri İlyas Saral ve Sedat Şahin de dahil 74 şüpheli yer aldı. İddianamede, Şahinler ve Sarallar grupları arasındaki silahlı eylemlere yer verildi.

LİDERLER TAHLİYE EDİLDİ BARIŞ SARAL TUTUKLU YARGILANMAYA DEVAM ETTİ

Açılan dava kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Barış Saral, 27 Aralık 2021’de düzenlenen “Tırpan” adlı operasyon kapsamında, Büyükçekmece'de bir villada yakalandı.

Evinde lav silahı dahil patlayıcı maddelerin bulunduğu Sedat Şahin, 20 Temmuz’da tahliye edilirken, Kırıkkale Cezaevi’nde iki yıldır tutuklu bulunan Barış Saral, 29 Kasım’da İstanbul 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Hakim A.E.K. başkanlığındaki mahkeme heyetine savunmasını veren Barış Saral, firarda olduğu zamanı sorulması üzerine “Kaçmadım kaçanın Allah belasını versin. Şimdi konuşmak istemiyorum sayın başkanım oralara da girmeyeyim diyorum sonra çok çarşı pazarlar karışacak. Bakın başkanım ben kaçmadım bir gün kaçmadım” dedi. Mahkeme Başkanı A.E.K.’nın “Neredeydin peki” sorusunu yanıtlayan Saral, “Polis nereye bıraktıysa oradan aldı beni o zaman öyle diyeyim sana” diye yanıt vermesi dikkat çekti.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI’NA SESLENDİ: “BU İŞ KARA PARA AKLAMAYA BENZEMEZ”

Barış Saral savunmasının devamında ise Çağlayan Adliyesi’ndeki hakimleri rüşvetle suçladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz’ın adını veren Saral, “Başsavcımız Şaban Yılmaz, bu iş kara para aklamaya benzemez şimdi ben burada bir başlarım konuşmaya bütün hükümeti yıkarım vallahi billahi beni konuşturmasınlar bu baştan sona kadar bu iş planlı programlıdır burada 40 tane rüşvet var ödül vardı her şey var burada” dedi.

Sedat Şahin’in tahliye olduktan üç gün sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesine gönderme yapan Saral, Mahkeme Başkanı A.E.K.'nın, “Kim dolap çeviriyor” sorusuna, “Sayın Başkan kimse de kusura bakmasın önce şunu bir okuyayım şurada bir şey not aldım Sayın Bahçeli'ye kadar alakalı kendimle alakalı” diye yanıt verdi.

Evinde patlayıcı silahlar ve lav silahı olmasına rağmen Şahin’in dosyadan tahliye edilmesine tepki gösteren Saral, “İçişleri Bakanımız 21 tane mağara bastı 21 tane terör örgütleri iddia etti evinden çıkan bombalar bu kadar yok” diye konuştu. Saral devamında, “Bahçesinde tank mı olması lazımdı obüs mü roket atar mı füze rampası mı olması lazımdı bu adamın örgüt olması için? Örgütün kavramını değiştirdiniz İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya o zaman yalancının tekidir bu kadar operasyon yapıyor fuzuli” dedi.

“RÜŞVETÇİSİNİZ BANA DA DAVA AÇIN Kİ BEN BUNLARIN HEPSİNİ İSPATLAYACAĞIM”

Savunması sırasında mahkeme başkanı ile tartışan Barış Saral, Sedat Şahin’in tahliyesinin arkasında bir önceki Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve Başsavcı Şaban Yılmaz’ın olduğunu öne sürdü. Saral, Sedat Şahin’in tahliyesinin talimatla yapıldığını iddia etti ve mahkeme heyetinin değiştirilmesine dikkat çekti. Saral, "Çiğdem Hanım'ı kim çıkardı buradan Çiğdem Hanım ben buna imza atmam dedi Şaban Yılmaz onu niçin 2 günlüğüne izne çıkardı bunu bana birisi anlatabilir mi sen de biliyorsun başkanım senin bilmediğin bir şeyi benim bilme şansım yok yani bunları hepimiz görüyoruz” dedi.

Mahkeme Başkanının “Sen kafandan senaryo kuruyorsun” sözleri üzerine Saral, “Burada rüşvet var başkanım. Ben heyeti ve Savcı Bey'i tenzih ediyorum siz rüşvetçisiniz bana da dava açın ki ben bunların hepsini ispatlayacağım” diye çıkıştı. Mahkeme Başkanı “Terbiyesiz herif otur yerine. Rüşvetçi olan şerefsiz olsun tamam mı en adi şerefsiz olsun” derken Saral, “Sen rüşvetçisin başkan rüşvetçi olmasan senin adamı bu kararı veremezsin” diye yanıt verdi.

ÖNCESİNDE TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLEN SEDAT ŞAHİN’İN TAHLİYESİ ÖNCESİNDE MAHKEME HEYETİ APAR TOPAR DEĞİŞTİRİLDİ

Barış Saral’ın, Şaban Yılmaz ve Okan Albayrak’ın adını vermesinin sebebi ise Sedat Şahin’in tahliyesi öncesinde, mahkeme heyetinde yapılan “beklenmeyen” değişimdi.

“Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme”, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma” ve “Kasten Öldürme” suçlarından tutuklu olan Sedat Şahin’in tahliyesinden önce İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde heyet değiştirilmişti. Sedat Şahin’in tutukluluğuna 12 Temmuz’da yapılan itiraz reddedilmişti. Adli tatilin başlayacağı 20 Temmuz’dan bir gün önce ise Şahin’in avukatları, tutukluluğa devam kararına itiraz etti. Adli tatilin başlaması üzerine İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı ve üyeleri izne çıkarken, İtiraz kararını değerlendirmek üzere mahkeme başkanı olarak Hakan Türkön atandı. Dosyayla daha önceden ilgili olmayan hakim Türkön, itirazı kabul etti ve Şahin’i tahliye etti. Türkön, tahliyenin ardından kısa süre içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı’na, ardından 25 Temmuz’da Yargıtay üyeliğine atandı. Mahkeme heyetleri görevlendirmesini yapan Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak da Türkön ile Yargıtay’a gönderildi.