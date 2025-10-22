Lütfü Savaş'tan Yeni Yargı Hamlesi! Özgür Özel Hakkında...

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP lideri Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacak. Savaş, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı’ndaki seçimlerin de iptali için mahkemeye başvurmuştu.

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Savaş, Özel’in kendisini kamuoyu önünde hedef alan açıklamalar yaptığını ve yargı sürecine müdahale ettiğini öne sürdü. Savaş, gün içinde de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak CHP’nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptalini talep etmişti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bunun üzerine CHP lideri Özel, Savaş’ı 'beyhude çaba göstermekle' suçlamış ve "Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur, bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış, yakından tanıtacağım kendisine" demişti. Lütfü Savaş’ın avukatı Özel’in sözlerinin hukuka ve yargı bağımsızlığına müdahale niteliği taşıdığını savunarak, "Müvekkilimiz sadece anayasal bir hakkını kullanmıştır. Ancak Özel’in açıklamaları, hem partililere hem de yargı organlarına açık baskı anlamına geliyor" dedi.

