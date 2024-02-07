Lütfü Savaş "sonuna kadar savaşacağım" dedi: Adaylıktan çekilmeyecek

CHP, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut başkan Lütfü Savaş’ı gösterince tepkilerin hedefi haline geldi.

6 Şubat depremlerinden ciddi yıkım yaşan Hatay’da, Lütfü Savaş da iktidar sahipleri kadar yıkımın sorumluları arasında gösteriliyor.

Savaş, 6 Şubat'ın yıldönümünde kayıplarını anmak isteyen Hatay halkının yanına gidince yoğun tepkilere maruz kaldı ve vatandaşlar ona "Lütfi istifa" sloganlarını yükseltti.

Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merak edilen Lütfü Savaş, Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Savaş, "Korkmayacağım, yılmayacağım, sonuna kadar savaşacağım" dedi.

Lütfü Savaş'ın açıklamaları şöyle:

"Hatay'da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay'da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum. Korkmayacağım, sinmeyeceğim, yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı.Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı... Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı."

Savaş ayrıca, "Sayın Genel Başkanımızın duruşu net, “Adayımız Lütfü Savaş ve biz seçimi kazanacağız” dedi" açıklamasını yaptı.

AĞBABA VE BAŞARIR NE DEMİŞTİ?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Lütfü Savaş hakkında, “Genel Başkanımız en başından beri ‘Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım’ dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş’ı aday göstermeseydi ‘Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor’ denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili. Genel merkezimiz yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş’a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım" demişti.

Geçtiğimiz saatlerde açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise şunları söylemişti:

“Hatay’da yaşananlar, halkı bizim için çok önemli. Onların verdiği tepki, her konudaki tepki başımızın üzerinde. Adayla ilgili Hatay’ın genelinde bir sıkıntı varsa partinin yetkili kurulları bunu değerlendirecektir. Biz, Hatay halkından da ülkemizdeki yurttaşlarımızdan da büyük değiliz. Onların bu konudaki eleştirileri bizim başımızın tacıdır. O yüzden partinin yetkili kurulları, bu konuyu enine boyuna değerlendirip belki hemen iki, üç gün içerisinde kapsamlı bir anket yapıp bir karar verecektir”

Kaynak: Gerçek Gündem