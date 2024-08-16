Liyakat AKP’de Ne Gezer! TÜGVA Temsilcisi İmam, Üniversite Sekreteri Oldu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıflardan TÜGVA’nın Gaziantep temsilcisi olan imam Veysel Karakuş, Gaziantep Üniversitesi'ne fakülte sekreteri olarak atandı.

Son Güncelleme:
Liyakat AKP’de Ne Gezer! TÜGVA Temsilcisi İmam, Üniversite Sekreteri Oldu

İktidar, liyakate aldırış etmeden yandaşlarını önemli görevlere atamaya devam ediyor. Türkiye’de binlerce üniversite mezunu iş bulmak için çırpınırken ve yoksullukla boğuşurken, tepki çeken bir atama daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Temsilcisi imam Veysel Karakuş, geçmişinde akademik başarısı olmamasına rağmen, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) fakülte sekreterliğine atandı.

Söz konusu atama tepki çekerken, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bu liyakatsiz atamaya tepki gösterdi. Meriç şunları söyledi:

"Yakında rektörlük seçimi var. Rektör acaba yeniden seçilmek için mi Bilal Erdoğan’a yakın bir imamı fakülte sekreteri yaptı? FETÖ’nün kadrolaşmasından yakınıyorduk. Şimdi ise TÜGVA, Bülbülzade, Menzil gibi hükümete yakın vakıf ve cemaatler kadrolaşıyor. Gençlerimiz ise mülakat ile terbiye ediliyor. Arif Özaydın bu atamayı neye karşılık yaptı? Kamuoyuna açıklamalıdır. CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş geldiğinde koca üniversiteye tadilat var diye randevu vermeyen rektör, Bilal Erdoğan’ın temsilcisi olan bir imama kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu ikiyüzlülük kabul edilemez.

‘BU İMAM ARKADAŞIN ÖZELLİĞİ NE?’

Hatırlayacağınız gibi birkaç kurumdan maaş alanları gördük. Hiçbir deneyimi olmadan atananları gördük. Önceden ayarlanmış kura çekimlerini de gördük. Şimdi ise bir imamın asansör ile nasıl fakülte sekreteri olduğuna şahitlik ediyoruz. Peki bu imam arkadaşın özelliği ne? Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’nın Gaziantep İl Temsilcisi ve aynı zamanda diyanetin kadrolu imamı. TÜGVA’lı isen atan, değilsen kaldırım saymaya devam et. Yazık günah, bu gençlerin vebali sizi iki cihanda da rahat bırakmayacaktır."

Etiketler
AKP TÜGVA atama Recep Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan
Son Güncelleme:
Kardeşi İçin Devreye Girdi: AKP'li Eski Vekilin Ağabeyi, Dicle Üniversitesi'ne Rektör Yapıldı AKP'li Eski Vekilin Ağabeyi, Üniversiteye Rektör Yapıldı
Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla Parayı Yönetmesini İyi Bilen 4 Burç Açıklandı! Başarı Potansiyelleri Fazla
Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor
Belediye Başkanı Tehdit Edildiğini Açıkladı: 8 Yıllık Yolsuzlukları Yargıya Taşıdı 8 Yıllık Yolsuzlukları Yargıya Taşıdı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den Serinleten Uyarı! Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaklıklar Düşüyor, Kuvvetli Yağış Geliyor
Aydemir Akbaş Entübe Edildi Aydemir Akbaş Entübe Edildi
Gerçek Gündem’e 'Yaşım Doldu' Demişti... Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Emekliye Sevk Edildi!
İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu: Özdağ Yalan Söylüyor, Akşener'e Operasyon Yapılıyor İddiaların Odağındaki İsim İlk Kez Konuştu
İzmir Karşıyaka Dün Akşamdan Beri Yanıyor: Alevler Evlere Sıçradı İzmir Alev Alev! Yangın Evlere Sıçradı