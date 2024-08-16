Liyakat AKP’de Ne Gezer! TÜGVA Temsilcisi İmam, Üniversite Sekreteri Oldu

İktidar, liyakate aldırış etmeden yandaşlarını önemli görevlere atamaya devam ediyor. Türkiye’de binlerce üniversite mezunu iş bulmak için çırpınırken ve yoksullukla boğuşurken, tepki çeken bir atama daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziantep Temsilcisi imam Veysel Karakuş, geçmişinde akademik başarısı olmamasına rağmen, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) fakülte sekreterliğine atandı.

Söz konusu atama tepki çekerken, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, bu liyakatsiz atamaya tepki gösterdi. Meriç şunları söyledi:

"Yakında rektörlük seçimi var. Rektör acaba yeniden seçilmek için mi Bilal Erdoğan’a yakın bir imamı fakülte sekreteri yaptı? FETÖ’nün kadrolaşmasından yakınıyorduk. Şimdi ise TÜGVA, Bülbülzade, Menzil gibi hükümete yakın vakıf ve cemaatler kadrolaşıyor. Gençlerimiz ise mülakat ile terbiye ediliyor. Arif Özaydın bu atamayı neye karşılık yaptı? Kamuoyuna açıklamalıdır. CHP Genel Başkan Yardımcımız Sayın Suat Özçağdaş geldiğinde koca üniversiteye tadilat var diye randevu vermeyen rektör, Bilal Erdoğan’ın temsilcisi olan bir imama kapılarını sonuna kadar açıyor. Bu ikiyüzlülük kabul edilemez.

‘BU İMAM ARKADAŞIN ÖZELLİĞİ NE?’

Hatırlayacağınız gibi birkaç kurumdan maaş alanları gördük. Hiçbir deneyimi olmadan atananları gördük. Önceden ayarlanmış kura çekimlerini de gördük. Şimdi ise bir imamın asansör ile nasıl fakülte sekreteri olduğuna şahitlik ediyoruz. Peki bu imam arkadaşın özelliği ne? Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu TÜGVA’nın Gaziantep İl Temsilcisi ve aynı zamanda diyanetin kadrolu imamı. TÜGVA’lı isen atan, değilsen kaldırım saymaya devam et. Yazık günah, bu gençlerin vebali sizi iki cihanda da rahat bırakmayacaktır."