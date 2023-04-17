Liderlerin medya karnesi: İşte eşitsiz yarışın fotoğrafı
Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gidecek. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere yaklaşık 65 milyon seçmenin katılım göstereceği 2023 seçimlerine bir aydan az bir süre kalırken cumhurbaşkanı adaylarının medya karneleri belli oldu.
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Medya takip kurumu Ajans Press, 1 Ocak-16 Nisan 2023 tarihleri arasında, yazılı basın, televizyon kanalları ve internet haber siteleri olmak üzere 15 binin üzerinde kaynağı tarayarak adayların medyada görünürülüklerini raporladı.
Medyada hakkında en fazla haber yer alan isim Cumhur İttifakı'nın adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan hakkında ilgili dönemde toplam 732 bin 172 adet haber içeriği tespit edildi.
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise hakkında en çok haber olan ikinci isim oldu, Kılıçdaroğlu hakkında 287 bin 339 haber yansıması tespit edildi.
Memleket Partisi’nin adayı Muharrem İnce, 60 bin 348 haber ile medyada yer buldu.