Kurtulmuş Konuştu, Merak Arttı: Kritik Raporda 'Umut Hakkı' Yer Alıyor mu?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütü PKK'nın fesih sürecinde atılacak yasal adımların belirlenmesi için kurulan komisyonun nihai raporuyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, TBMM'de grubu olan siyasi parti temsilcileri tarafından hazırlanan ortak rapor taslağının partilere gönderildiğini, müzakere ve oylamanın ardından raporun TBMM Başkanlığına sunulacağını açıkladı.

UZLAŞILACAK KONULAR BELİRLENDİ

Uzlaşacılak konuların tespit edildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İlk rapora baktığınızda partilerin arasında uzlaşacak bir zemin görülmüyor ama bu toplantılarla uzlaşacak konular tespit edildi. Ana çerçeveler ortaya çıkarıldı. Dün itibarıyla 5 kişiye üzerinde çalışılan taslak metnini gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde komisyonu 50 vekili bir araya getirerek oylamayı gerçekleştirip komisyon olarak görevimizi tamamlayıp Meclis Başkanlığı’na teslim ederiz."

KOMİSYONUN GÖREVİ BİTİYOR

Rapor onaylandıktan sonra komisyonun görevinin sona ereceğini hatırlatan Kurtulmuş, "Bu komisyon ne yasa hazırlıyor ne anayasa hazırlıyor. İlk toplantıda kabul ettiğimiz çalışma usul ve esasları çerçevesinde büyük bir olgunlukla vazifesini yerine getirmiştir. Çok az kaldı" dedi.

'UMUT HAKKI' SORUSU

Kurtulmuş, "Ortak raporla ilgili 'umut hakkı' tartışmaları vardı. Bu konuda bir içerik olacak mı ortak raporda. Komisyonun görev süresi uzar mı ortak rapor yazımı uzarsa?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Komisyonda hazırlık süreci içerisinde tartışılan konuların ne olduğunu rapor tam nihai şekliyle ortaya çıktıktan sonra kamuoyu ile paylaşmak en doğrusudur. Dolayısıyla içerikle ilgili ağzımdan bir kelime dahi alamazsınız."

Kaynak: AA