Külliye'de Talihsiz Kaza

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Karşılamanın ardından iki lider içeri girmek üzere merdivenlere doğru ilerlerken Tinubu düştü. Yetkililer Tinubu'yu kaldırmak için harekete geçti. İki lider fotoğraf çekimi için poz verdikten sonra Erdoğan, kapıdan içeriye girerken Tinubu'nun koluna girdi.

Kaynak: ANKA