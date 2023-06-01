Kulisleri hareketlendiren iddia: O isimler yeni kabinede olmayacak! Son toplantıda neler konuşuldu?
Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yapılan, mevcut bakanlarla son kabine toplantısına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yeni kabine dört gözle beklenirken mevcut bakanların oluşturduğu kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplanmış ve kritik toplantı 2 saat sürmüştü. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen yeni kabineye ilişkin olarak Gazeteci Candaş Tolga Işık'tan çarpıcı iddia geldi.
"ERDOĞAN, TÜM BAKANLARA TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Işık, 29 Mayıs tarihindeki gönderisinin altına yeni bir tweet atarak, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında bunun bir bayrak yarışı olduğu ve yeni dönemde tamamen yeni isimlerin Kabine'ye gireceğini işaret ederek tüm bakanlara tek tek teşekkür etti. Son dakikada istisna olur mu göreceğiz ama şu anki durum yüzde 100 yeni bir kabine geliyor!"
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda herkesin merak ettiği kabineyle ilgili tarihi açıklamıştı.