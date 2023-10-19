Kulisleri hareketlendiren gelişme: Cumhur İttifakı aday arıyor

Yerel seçimlere sayılı aylar kala kulisler hareketlendi. 7 Ekim’de düzenlenen AKP’nin 4. olağanüstü kongresi sonrasında Cumhur İttifakı, yerel seçim çalışmalarına hız verdi.

Kulisleri hareketlendiren gelişme: Cumhur İttifakı aday arıyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Ankara’daki bir restoranda yapılacağı ileri süren görüşmede, AKP ve MHP’li kurmaylar yaptıkları ön çalışmalar hakkında bilgi verecek. Heyetlerin işbirliği kapsamında önceliği de büyükşehir belediye başkan adaylarının belirlenmesine vereceği ifade ediliyor. AKP ve MHP arasında 2019 yerel seçimleri döneminde yapılan işbirliği kapsamında, Adana, Mersin ve Manisa’da MHP, diğer büyükşehirlerde ise AKP aday göstermişti. 31 Mart 2024’te yapılması planlanan yerel seçimlerde de 2019’da olduğu gibi Adana, Mersin ve Manisa’da MHP’nin adayının, diğer büyükşehirlerde ise AKP’nin adayının destekleneceği kaydediliyor.

MHP ‘ŞERH’ DÜŞEBİLECEK

Ancak, bu kez MHP’nin “seçilebilecek aday” için AKP’nin belirleyeceği isimlere gerektiğinde şerh düşebileceği de ileri sürülüyor. Özellikle CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı için aday belirlemede o büyükşehirlerdeki seçmen yapısının dikkate alınacağına işaret ediliyor. AKP ve MHP’nin, başta CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanlığı olmak üzere tüm büyükşehir belediye başkan adayları ile bir çalışma yaptığı da kaydediliyor. Bu kapsamda da MHP’nin aday belirleyeceği büyükşehirlerde “AKP tabanının da itiraz etmeyeceği bir ismin”, AKP’nin aday gösterdiği büyükşehirlerde ise “MHP tabanının itiraz etmeyeceği bir ismin” aday olacağı ifade ediliyor. 519 ilçe belediye başkanlıklarında yürütülecek işbirliğinde ise “dengenin gözetileceğine” işaret ediliyor.

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