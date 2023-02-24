Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih

Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşulanlar kulislere yansıdı.

2023 seçim AKP Recep Tayyip Erdoğan
Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih - Resim: 1

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.

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Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih - Resim: 2

Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü.

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Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih - Resim: 3

Muhalefet seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurgularken, iktidar partisi tarafından konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.

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Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih - Resim: 4

Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen seçim toplantısında konuşulanlar ise kulislere yansıdı.

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