Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih
Seçim tarihiyle ilgili tartışmalar sürerken, AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşulanlar kulislere yansıdı.
18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.
Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü.
Muhalefet seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini vurgularken, iktidar partisi tarafından konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.
Erdoğan başkanlığında AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen seçim toplantısında konuşulanlar ise kulislere yansıdı.