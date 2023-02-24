Kulislerden sızanlar: İşte AKP'deki toplantıda seçim için öne çıkan tarih

18 Haziran'da yapılması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.