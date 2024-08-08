Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor

14 Ağustos’ta 23’üncü yaşına girecek olan AKP'nin kapsamlı bir tören hazırladığı belirtiliyor. Parti genel merkezinde yer alan konferans salonunda gerçekleştirilecek etkinlik için 1500’e yakın kişi davet edilirken, kulislerde AKP'ye geçeceği bir süredir konuşulan bazı belediye başkanları ve milletvekillerine rozet takacağı iddia ediliyor. Katılacak isimlerin seçimlere DEVA, Saadet, Gelecek ve İYİ Parti çatısı altında girdiği de konuşulanlar arasında.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Partiye katılımlara kuruluş yıl dönümünde izin verilmesi hâlinde sonraki günler peyderpey birçok siyasetçinin AKP'ye geçeceği kulislerde dile getiriliyor.

Öte yandan programda; çeşitli sanatçıların mini konser vereceği, yeni yaşa özel bestelenen şarkının sunumunun yapılacağı “Nereden nereye” teması altında dünden bugüne görüntülerin yer aldığı video gösterimi, bazı genel başkan yardımcılarının hitabı gibi bölümlerin yer alması planlanıyor.