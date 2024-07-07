Kulis I AKP’de Homurdanmalar Başladı: Kurmaylar Kabine Değişikliğinden Rahatsız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile kabinede 2 bakan değişikliği olmuştu.

Beklenildiği üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevinden alınmış, yerine Prof. Dr. Kemal Memişoğlu göreve getirilmişti. Bunun dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sağlık sorunları sebebiyle görevinden affını istemişti ve yerine eski bakan ve İBB adayı Murat Kurum getirilmişti.

Duvar’da yer alan habere göre, Kabine’deki sınırlı değişim AKP’de beklentileri karşılamadı ve kurmaylar bu değişime tepkili. AKP kulislerinde Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon ihtiyacını dile getiren isimlerin sayısı arttığı ve “Kişiler değil sistem değişimi şart” denildiği belirtiliyor.

Parti kulislerinde, “son yıllarda bakanların Meclis dışından seçilmesi, çoğu kısmının siyasi geçmişinin olmaması. Atanmasını da görevden alınmasını da tek bir irade belirliyor. O da sadece o iradeye göre hareket ediyor. Onun onayını, rızasını alma çabası içinde oluyor. Sokağa, seçmene, teşkilata göre değil sadece Cumhurbaşkanına göre hareket ediliyor. Burada bir değişiklik yapılması gerek” gibi değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.

KURUM’UN YENİDEN BAKAN OLMASI RAHATSIZLIK YARATTI

Haberde ayrıca AKP içinde Murat Kurum’un yeniden bakan yapılmasının da rahatsızlık yarattığı söyleniyor. Özhaseki yerine İBB seçiminde yenilen Kurum’un getirilmesi partililer için de sürpriz oldu. Bazı partililer “Başarı ödüllendirilir. Seçim kaybeden birini bakan yapmak doğru değil” tepkisi gösterdi. Kurum’un yeniden bakan olarak atanması CHP’de ise memnuniyet yarattı. Kurum’un İBB adayı yapılması ile yeniden Çevre Bakanlığı'na getirilmesinde müteahhitlik işleri başta olmak üzere aynı amaç ve hedefin olduğunu söyleyen bir CHP’li yönetici, “Murat Kurum’un orada olması Ekrem İmamoğlu’nun her gün puan toplaması anlamına gelir. Ekrem Bey onun sayesinde sürekli kıyaslamalara maruz kalacak, hatırlamalar olacak. İmamoğlu’nun PR’a ihtiyacı olmayacak” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem