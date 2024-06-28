Kulis: Erdoğan, Ali Yerlikaya'yı görevden alabilir

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın görevden alınması konusunun bir kez daha gündeme geldiği iddia edildi.

Son Güncelleme:
Kulis: Erdoğan, Ali Yerlikaya'yı görevden alabilir

Gazeteci Hilal Köylü, katıldığı bir canlı yayında Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Ali Yerlikaya'nın görevden alınması konusunun yeniden gündeme geldiğini öne sürdü.

Erdoğan'ın 541 belediye başkanıyla bir araya geleceği kampın gündemine dair aktarımlar yapan Köylü, şunları vurguladı:

"Belediyelerdeki ödeme sıkıntıları, eylem yapamama sıkıntısı, bütçe ve halkın beklentisini karşılayamam sıkıntısı gibi durumlar görüşülecek. Erdoğan, 541 belediye başkanını dinleyecek. CHP'li belediyeler çok iyi ilerleyip parlak işler yaparlarken; AKP'li belediyeler nerede yanlış yapıyor bunların bir muhasebesi olacak."

Erdoğan'ın bir değişim sürecine girdiğini belirten Köylü Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiasına dair şunları ifade etti:

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sonrası istifaya hazır olduğunu ve çok yorgun olduğunu söylemişti. Sağlık sisteminde zaten çok ciddi tıkanmalar vardı; dolayısıyla Sağlık Bakanı çok uzun süredir affını istiyordu. Burada istifa sözcüğünü kullandığımız zaman halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sıkıntıyı göremiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kimsenin 'ben istifa etmek istiyorum' gibi bir inisiyatif alması söz konusu değil. Kimse ben istifamı istiyorum diyerek istifa edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gider ve 'ben yapamayacağım artık' der ve Erdoğan eğer uygun görürse 'Seni kenara alıyorum' der. Yani tek adam rejimi işliyor."

"GÖRÜŞMEDE ALİ YERLİKAYA GÜNDEME GELDİ"

"Sağlık Bakanı Koca'nın istifası" gündeminden daha önemli bir yer olduğunu vurgulayan Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önemli af beklentileri olacak mı? Örneğin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sen kenara çekil diyecek mi? Bunları kaçırmamamız gerekiyor. AKP ve MHP arasında Sağlık Bakanı'ndan daha öte İçişleri Bakanı üzerinde bir müzakere sürecinin, pazarlığın yürüdüğünü biliyoruz. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Ali Yerlikaya gündeme geldi."

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Devlet Bahçeli MHP
Son Güncelleme:
Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz Emeklileri ilgilendiren duyuru... 6 ay boyunca Türkiye genelinde ücretsiz
Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti Sandık Kokusu dizisinde değişim fırtınası. Bir isim daha ekibe veda etti
Erdoğan'dan 'Bahçeli' sorusuna yanıt: "Suistimale fırsat vermeyi düşünmüyoruz" Erdoğan'dan 'Bahçeli' sorusuna yanıt
Ülke parsel parsel yabancılara peşkeş çekiliyor! Son 5 yılda 2 bin 730 futbol sahası büyüklüğünde arazi satıldı Son 5 yılda 2 bin 730 futbol sahası büyüklüğünde arazi satıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede deprem! "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası "Fahrettin Koca istifa etti" iddiası
Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi! Yazılıdan 90 aldı, mülakatta elendi Öğretmenin "nerelisin" sorusuna cevabı beğenilmedi
Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın usta oyuncusundan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı
Hipokrat Yemini'ne sansür: Dekan yardımcısı yemini sansürsüz okuyan öğrencileri salondan çıkarttı Yemini sansürsüz okuyan öğrenciler salondan çıkarıldı!
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor