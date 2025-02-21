Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu

AKP'nin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi için kulislerdeki hareketlilik sürüyor. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile baş başa toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görevlendireceği yeni isimleri belirlediği konuşuluyor.

Son Güncelleme:
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu

AKP, 23 Şubat Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Partide nasıl bir değişim olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yola hangi isimlerle devam edeceği, hangi isimlerle yollarını ayıracağı merak ediliyor.

Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu - Resim : 1

EFKAN ALA İLE BAŞ BAŞA TOPLANTI

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz Pazartesi günü Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile baş başa taslak liste oluşturduğunu yazdı. Toplantıların gerçekleştirildiğini söyleyen Babacan, "Yeni yönetimin isimleri, Erdoğan’ın masasında." diye yazdı.

Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu - Resim : 2

KİBİRLİ İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK

Babacan, AKP'nin değişecek vitriniyle ilgili kulislerde konuşulanları da aktardı. Buna göre, parti yönetimindeki milletvekili sayısının artacağı ifade ediliyor. Yönetime iş insanlarının ve STK temsilcilerinin de girmesi bekleniyor. Eskilerle yenilerin dengesine dikkat edileceği, kibirli isimlerle yolların ayrılacağı, 18 kişilik MYK üyelerinde ciddi oranda değişim yaşanacağı konuşuluyor.

Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?Siyaset
Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi?Dikkat Çeken Kulis: Kabine Değişikliği Ertelendi mi? Hangi İsimler Görevlendirildi?Siyaset

Kaynak: Nefes Gazetesi

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan AKP Kongre Efkan Ala
Son Güncelleme:
Lütfü Savaş’tan Bir Hamle Daha, CHP'den İhracına İtiraz Etti Lütfü Savaş’tan Bir Hamle Daha
Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor Botoks Etkisi Yaratan Doğal Yağlar: Kırışıklıklara Anında Yok Ediyor
Özgür Özel’den Lütfü Savaş’a Büyük Rest: Sadece Bir Piyon Özgür Özel’den Lütfü Savaş’a Büyük Rest
Gençler Tercihini Yaptı: Son Ankette ‘Yüzde 68’ Çıkışı Gençler Tercihini Yaptı: Son Ankette ‘Yüzde 68’ Çıkışı
Tüm Gözler Yarına Çevrildi! İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İçin İlk Adımı Atacak İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı İçin İlk Adımı Atacak
Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor Hamsi ve Palamut Sezonu Erken Kapanıyor! Gittikçe Azalıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Partinin Yeni Yönetimini Belirledi'
Meteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz Keseceğiz Meteoroloji Uyardı: Rüzgar ve Kar Aynı Anda Vuracak... Buz Keseceğiz
İş Hanında Korkunç Ölüm: Cansız Bedeni Böyle Bulundu İş Hanında Korkunç Ölüm
11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında 11 Yaşındaki Ela'nın Cansız Bedeni Bulundu: Baba Gözaltında
Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik Aile Hekimliği Yönetmeliğinde Değişiklik