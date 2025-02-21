Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan O İsimle Baş Başa Toplantı Yaptı, Partinin Yeni Yönetimi Belli Oldu
AKP'nin 23 Şubat Pazar günü gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi için kulislerdeki hareketlilik sürüyor. Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile baş başa toplantı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görevlendireceği yeni isimleri belirlediği konuşuluyor.
AKP, 23 Şubat Pazar günü 8. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirecek. Partide nasıl bir değişim olacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yola hangi isimlerle devam edeceği, hangi isimlerle yollarını ayıracağı merak ediliyor.
EFKAN ALA İLE BAŞ BAŞA TOPLANTI
Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçtiğimiz Pazartesi günü Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile baş başa taslak liste oluşturduğunu yazdı. Toplantıların gerçekleştirildiğini söyleyen Babacan, "Yeni yönetimin isimleri, Erdoğan’ın masasında." diye yazdı.
KİBİRLİ İSİMLERLE YOLLAR AYRILACAK
Babacan, AKP'nin değişecek vitriniyle ilgili kulislerde konuşulanları da aktardı. Buna göre, parti yönetimindeki milletvekili sayısının artacağı ifade ediliyor. Yönetime iş insanlarının ve STK temsilcilerinin de girmesi bekleniyor. Eskilerle yenilerin dengesine dikkat edileceği, kibirli isimlerle yolların ayrılacağı, 18 kişilik MYK üyelerinde ciddi oranda değişim yaşanacağı konuşuluyor.
Kaynak: Nefes Gazetesi