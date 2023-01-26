Kulis: CHP'li 9 büyükşehir belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'na 'Adaylığınızı ilan edin' dedi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine beş aydan az bir süre kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda.

Muhalefet kanadında ise başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olmak üzere birçok isim öne çıksa da, henüz resmi olarak açıklanmış bir aday yok.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bu kapsamda dikkati çeken bir yazı kaleme aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da partisinin genel merkezinde dokuz büyükşehir belediye başkanını ağırlamıştı.

Gazeteci, bu toplantının tek gündeminin seçim olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Başkanlar Kılıçdaroğlu’na Altılı Masa’nın artık cumhurbaşkanı adayını açıklaması gerektiğini söyledi.

Dediler ki: 'Seçim tarihi belli olsun, adayımızı açıklayacağız’ demiştik. Seçim tarihi belli oldu. Artık adayımızı açıklamalıyız. Toplumun beklentisi var. Bu bizleri sıkıntıya sokuyor. Artık çok uzadı. Belediyelerin seçim çalışması yapması için zaman kalmıyor. Taktiklerimiz ne olacak, bunları belirlemeliyiz.'

Kılıçdaroğlu, her görüşü dikkatle dinledi ve not aldı. Başkanlar Kılıçdaroğlu’na 'Adaylığınızı ilan edin' teklifinde bulundu.

Dediler ki: 'Çıkın, ‘Adayım’ deyin. Artık zamanı geldi. Biz CHP’nin belediye başkanlarıyız. Genel başkanımızın aday olmasını isteriz. Biz başkanlar olarak desteğimizi sunalım.'

Başkanlar toplantı bitimi, 'Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyoruz' diye yazılı bir açıklama yapmayı önerdi.

CHP lideri reddetti. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 'Altılı Masa’nın selameti için böyle bir şey söylemeniz doğru olmaz. Altılı Masa’ya emrivaki yapmak diye yorumlanır. Sürece zarar gelmesini istemiyoruz.'

'İMAMOĞLU SEÇİM TAKTİKLERİ ÖNERDİ'

Kılıçdaroğlu, 30 Ocak’ta hükümet programının duyurulacağını ve şubat ayında adayın ilan edileceğini söyledi. Ekrem İmamoğlu mu? O da, 6 Ocak’ta Kılıçdaroğlu’na sunumunu yaptığı seçim kampanyasını makinasını hatırlattı. Ve kimi seçim taktikleri önerdi.

Akşener, ‘Artık konuşalım’ diyecek. Dünkü toplantıyı başkanların Kılıçdaroğlu’na desteği şeklinde okumak gerekiyor. Zaten…

'MANSUR YAVAŞ'IN SÖZLERİ, CHP GENEL MERKEZİ'NDE SEVİNÇLE KARŞILANDI'

Mansur Yavaş’ın önceki gün Kılıçdaroğlu’na yönelik 'İnşallah bu parkın açılışına cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz' şeklindeki sözleri CHP Genel Merkezi’nde sevinçle karşılanmıştı. Yavaş’ın bu hamlesi, anketlerin birincisinin Kılıçdaroğlu lehine çekilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla CHP lideri, bugün Altılı Masa’ya eli rahatlamış olarak katılacak.

Altılı Masa adayı tartışacak mı? Evet, tartışacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ev sahibi olduğu Altılı Masa’da, 'Artık adayımızı konuşalım' diyecek. Ancak Akşener isim belirtmeyecek, liderlerin önerilerini sunmasını bekleyecek. (...)"