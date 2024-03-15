Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kurmaylarına “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatı verse de AKP’nin parti için yaptırdığı çalışmalara göre İstanbul ve Ankara gibi metropol illerde “CHP’nin adaylarının önde olduğunun görüldüğü” ifade ediliyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, muhalefette her partinin aday çıkarmasına karşın CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Murat Kurum’un bir, bir buçuk puan önünde olduğu; Ankara’da ise Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok ile CHP’nin adayı Mansur Yavaş arasındaki farkın “çok daha fazla olduğu” belirtiliyor.

AKP’nin çalışmalarında Ankara ve İstanbul’da seçmen dinamiklerinin de farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Metropol illerdeki seçmenin, yerel seçimlerde AKP iktidarına “yönetimde denge mesajını vereceği” de ifade ediliyor. İki büyükşehirde seçmen davranışlarını etkileyen bir diğer unsurun da seçmenin “yaşam tarzına müdahale edilmesini istememesi” olarak nitelendiriliyor. Ankara ve İstanbul’da özellikle genç seçmende “AKP’li bir belediye başkanının gelmesi halinde yaşam tarzına müdahale edileceği” algısının yüksek olduğu ifade edilirken bu algıya sahip seçmenlerin oyunun da muhalefet partilerine dağıldığı belirtiliyor.