Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde

Kulislerde konuşulanlara göre AKP’nin parti için yaptırdığı çalışmalarda İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde, muhalefetin adayları önde görünüyor.

Kulis: AKP'nin yaptırdığı çalışmalarda CHP'nin adayları önde

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kurmaylarına “Herkes İstanbul için çalışacak” talimatı verse de AKP’nin parti için yaptırdığı çalışmalara göre İstanbul ve Ankara gibi metropol illerde “CHP’nin adaylarının önde olduğunun görüldüğü” ifade ediliyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, muhalefette her partinin aday çıkarmasına karşın CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun, Murat Kurum’un bir, bir buçuk puan önünde olduğu; Ankara’da ise Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok ile CHP’nin adayı Mansur Yavaş arasındaki farkın “çok daha fazla olduğu” belirtiliyor.

AKP’nin çalışmalarında Ankara ve İstanbul’da seçmen dinamiklerinin de farklı olduğuna dikkat çekiliyor. Metropol illerdeki seçmenin, yerel seçimlerde AKP iktidarına “yönetimde denge mesajını vereceği” de ifade ediliyor. İki büyükşehirde seçmen davranışlarını etkileyen bir diğer unsurun da seçmenin “yaşam tarzına müdahale edilmesini istememesi” olarak nitelendiriliyor. Ankara ve İstanbul’da özellikle genç seçmende “AKP’li bir belediye başkanının gelmesi halinde yaşam tarzına müdahale edileceği” algısının yüksek olduğu ifade edilirken bu algıya sahip seçmenlerin oyunun da muhalefet partilerine dağıldığı belirtiliyor.

Etiketler
AKP İstanbul Ankara Yerel Seçim Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş Turgut Altınok
Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha Show TV beklenen hamlesini yaptı! Kızılcık Şerbeti'ne yeni bir isim daha
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a mal beyanını açıklama çağrısı Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a mal beyanını açıklama çağrısı
Tesisatçı çağırmadan önce deneyin. Tıkalı gideri hızlıca açma tüyosu Tesisatçı çağırmadan önce deneyin. Tıkalı gideri hızlıca açma tüyosu
İmamoğlu'ndan Rabia işareti yapan vatandaşa: Haklısın, sizi de mutlu edeceğiz İmamoğlu'ndan Rabia işareti yapan vatandaşa: Haklısın, sizi de mutlu edeceğiz
ÇOK OKUNANLAR
Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor Bakırköy’de hırsızlık çetesi: Vatandaş korkuyor, kimse bir şey yapmıyor
Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır? Yeni özellik geldi: WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır?
THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek açıklaması: İddia doğru değil İletişim Başkanlığı'ndan Mehmet Şimşek açıklaması: İddia doğru değil
Benzin ve motorine zam geldi: İşte güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorine zam geldi