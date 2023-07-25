Kulis: AKP'nin 'kazanılabilecek ve kaybedilebilecek iller' listesi ortaya çıktı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "AKP bir süreden beri, ‘kazanılabilecek iller’, ‘kaybedilebilecek iller’ listesi yapıyor. İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya üzerine ayrı bir plan yapıldığını bir kez daha söyleyelim. İstanbul ve Adana’ya alınması olası, Ankara ve Antalya’ya alınması zor il muamelesi yapılıyor." ifadelerini kullandı. "İktidar partisinde seri toplantılar sürüyor" diyen Babacan, son toplantılardan kulis bilgilerini aktardı.

"Parti, hem genel seçim sonuçlarına ilişkin seçmen profili çıkarıyor, hem de il il yerel seçimlerin durumunu değerlendiriyor. En yüksek oy kaybı yüzde 16,6 ile Çankırı’da yaşandı. Bu ili yüzde 16,2’lik düşüşle Karabük, yüzde 16,1’lik oy kaybıyla Bingöl takip etti. AKP, büyükşehirlerde en çok oy kaybını Konya’da yaşadı. Oy oranı yüzde 59,4’ten 47,9’a düştü. Yapılan sunumlarda, AKP açısından eskiye kıyasla dezavantajlı olduğu iller arasına Elazığ, Yozgat, Tokat, Ardahan da girdi. Oy kaybının trajik olduğu belirtiliyor." diye yazan Babacan, "Muhalefette olan Antalya ve Ankara belediyelerini almanın zor olacağı, Adana ve İstanbul’un kazanmaya daha yakın olduğu değerlendiriliyor. Balıkesir ve Denizli’nin kaybedilebileceği yorumları yapılıyor." dedi.

"AKP’nin yüzde 50 üzerinde oy aldığı ilçe sayısı Haziran 2018 seçimlerinde 417’yken, bu seçimde keskin bir şekilde 175’e düştü." bilgisini paylaşan Babacan, yazısını 'İstanbul planı'yla sürdürdü:

"Gelelim İstanbul planlarına. Daha önce ana başlıkla aktardığımız İstanbul çalışmalarında bu kez bakanlıklarında dâhil olacağı projeler gündeme getirildi. İstanbul için bir dizi öneri var. Örneğin, Aile Bakanlığı’nı, Çevre Bakanlığı’nı, Ulaştırma Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı ilgilendiren başlıklar olacak. Yani AKP, Ekrem İmamoğlu’nu cezalandırmak ve başarısız kılmak için reddettiği projelerin çoğunu, yerel seçim öncesinde merkezi hükümet marifetiyle yapmaya hazırlanıyor."

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