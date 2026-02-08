Küfür İddiasına Yanıt: Özgür Özel, Mesajın İçeriğini Paylaştı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın kendisine sinkaflı mesaj attığı iddialarına yanıt verdi. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Yetkin’e konuşan Özel, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi.

Özel, mesajlarının içeriğine dair şunları aktardı: "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. ‘Böyle bir şey yok, yolsuzluğum yok, iftira ediyorlar’ dedin. Ben sana inandım. 'Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim." Özel, Özarslan’a ayrıca, "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi, evlatlarını ve torunlarını utandıracak. Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan bugün yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifa gerekçesini CHP lideri Özel'in kendisine sinkaflı küfürler etmesine bağlamıştı.

