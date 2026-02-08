Küfür İddiasına Yanıt: Özgür Özel, Mesajın İçeriğini Paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın 'küfür' iddiasına yanıt verdi. Özel, aileyi hedef almadığını belirterek "Siyasette öfke de hakaret de vardır” dedi.

Son Güncelleme:
Küfür İddiasına Yanıt: Özgür Özel, Mesajın İçeriğini Paylaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın kendisine sinkaflı mesaj attığı iddialarına yanıt verdi. Gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Yetkin’e konuşan Özel, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi.

Özel, mesajlarının içeriğine dair şunları aktardı: "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. ‘Böyle bir şey yok, yolsuzluğum yok, iftira ediyorlar’ dedin. Ben sana inandım. 'Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim." Özel, Özarslan’a ayrıca, "Bu yaptıkların seni doğuran anneyi, evlatlarını ve torunlarını utandıracak. Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim" dediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan bugün yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifa gerekçesini CHP lideri Özel'in kendisine sinkaflı küfürler etmesine bağlamıştı.

CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiasıCHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiasıSiyaset

Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye GeçiyorCanlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye GeçiyorSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel
Son Güncelleme:
Canlı Yayında Duyurdu: CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor CHP’li Başkan AK Parti’ye Geçiyor
CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Portekiz'de Zafer Sosyalistlerin: Aşırı Sağ Hezimete Uğradı Portekiz'de Zafer Sosyalistlerin
CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası CHP'li Mesut Özarslan İstifa Etti... Kritik Özgür Özel İddiası
İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti İstanbul Depremi İçin Ürküten Senaryo! ‘Tehlike Büyük’ Dedi, O İlçeyi İşaret Etti
Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı Annesinin Cenazesinde Kardeşini Vurdu! Kan Donduran İfadesi Ortaya Çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Çirkin Sözler! Skandal Paylaşıma Tutuklama