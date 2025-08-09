Kritik Murat Çalık Açıklaması! CHP'den Çok Net 3 Talep

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, kötü sağlık koşullarına rağmen cezaevinde tutulurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz’dan yazılı bir açıklama geldi.

Açıklamasında, Çalık’ın cezaevinde tutulmasını sağlık hakkının yok sayılması olarak nitelendiren Şahbaz, “Başkanımız, geçmişte iki kez kan kanseri (lösemi) ve bir kez tükürük bezi kanseri geçirmiş; bağışıklık sistemi zayıf, hassas tıbbi takip gerektiren bir hastadır. Cezaevinde ağır tecrit koşulları altında 20 kilo kaybetmiş, bağışıklık sistemi baskılanmıştır. Bu durum hekim raporlarıyla belgelenmiş; tedavi ve yaşam koşullarının tıbbi standartlara uygun olması gerektiği açıkça ortaya konmuştur” ifadelerini kullandı.

Çalık hakkında henüz iddianame dahi hazırlanmadan, somut delil olmaksızın 130 gündür tutuklu bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Serbest bırakılması yönündeki tam teşekküllü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tetkikleri yok sayılmış, hukuki bir zorunluluk olmadığı halde hükümlü muamelesi yapılarak Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiştir. Adli Tıp, tüm tetkiklerin yeniden yapılmasını istemiş; kemik iliği biyopsisi dahil travmatik bir süreç baştan yaşatılmıştır” denildi

Hastanede gerekli tıbbi bakımı görebilen Çalık’ın insani ve hukuki gerekçe olmadan yeniden cezaevine gönderildiğini ve tecrit altında tutulduğunu vurgulayan Şahbaz, “Tecrit, yalnızca bir disiplin cezası veya güvenlik tedbiri değildir; uzun süreli uygulandığında işkence ve kötü muamele kapsamına girer.

Bu uygulama, hem Anayasa hem de uluslararası insan hakları sözleşmeleri açısından açık bir hak ihlalidir. Kan kanseri tekrarlama olasılığı yüksek olan, ciddi sağlık riskleri taşıyan bir mahpusun yaşam hakkı söz konusudur. Tutukluluk, bir tedbir olmaktan çıkmış, yaşam hakkına kast eden bir cezalandırmaya dönüşmüştür” dedi.

Şahbaz, taleplerini ise şöyle sıraladı:

-Derhal tutukluluğa son verilmeli,

-Sağlıklı bir ortamda ailesi ile birlikte yaşaması sağlanmalı,

-Hukuka ve insan haklarına uygun, adil yargılama süreci işletilmelidir.