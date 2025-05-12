Kritik Açıklamalar: 'Kendini Devletten Üstün Görenlerin Tepelerine Binmeye Devam Edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay Konferans Salonu'nda Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın fesih kararı için neler diyeceği merak konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın fesih kararına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Toplumdaki cezasızlık algılarına da izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, "Suç işleyenlerin, suçta kibirlenenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir.

Adalete olan inancın temelinden sarsıldığı bir ülkede ne yaparsanız yapın huzuru ve barışı tesis edemezsiniz.

Etkin, hızlı ve erişilebilir adalet hükümetimizin önceliklerinin en başındadır. Yargının güçlendirilmesi için bugüne kadar pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Reform ve strateji belgelerimiz ile bunu destekledik. Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bırakıp yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldık. Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine milletin darbecilere hak ettiği hükmü giydiren yargı rejimini kurduk. Yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesini ekledik.

'SUÇ İŞLEYENLERİN TEPELERİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabulleri her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz. Suç işleyenlerin kendini devletten üstün görenlerin tepesine binmeye devam edeceğiz.

Bu süreçte ortaya çıkan onca ihanetten sonra bile demokrasimize pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelemiz güçlenerek devam edecektir.

Unutmayalım ki tarih ibret alınmazsa, tekerrür eder. Yakın geçmişte yaşadığımız ihanetlerin önüne ancak akılla, tecrübeyle ve tarihten ibret alarak geçebiliriz.

Şu hususun üzerinde önemle durmak isterim. Adaletin tecellisi için uğraşan yargı mensuplarımızın ailesi ve çocuklarının hedef gösterilmesi, meydanlarda yuhalatılması. Eleştiri bahanesiyle kimse yargı mensuplarına parmak sallayamaz.

Özellikle iç kalemizin güçlendirilmesine yönelik attığımız adımlarda, sizlerin de desteğine güvendiğimizi ve katkılarınızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi