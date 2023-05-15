Köşe yazarları, 14 Mayıs seçimlerini nasıl yorumladı?
Sabah saatlerine kadar süren oy sayımının ardından yazısını baskıya gönderebilen köşe yazarları, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dün yapıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.
Köşe yazarları, sıcak gelişmeleri nasıl değerlendirdi?
ORHAN BURSALI - CUMHURİYET
"(...) Yazıyı göndermek zorundayım. Anadolu Ajansı’nın her seçimde bunu yaptığını biliyoruz: Birincisi, kaybettik duygusu yaratarak muhalefetin sandıkları terk etmesini sağlamak. İkincisi, sonuçlara sürekli itiraz ederek, kesinleşmelerini önlemek, belki de seçim kurullarının ve YSK’nin kendi dayattıkları sonuçlar yönünde karar vermesini sağlamak. Yargı bu tuzağa düşer mi bilmiyorum. Ülkede kaos yaratmaya yanaşacağını sanmıyorum. Sonuç eninde sonunda belli olacak.
Tüm ülkeyi, seçmenin en az yarısını, tüm devlet imkânlarını haksız ve hukuksuz kullanarak yanıltmanın kıskacı altına alan bir yarı diktatör ama tam otoriter yönetimin yarattığı bir kargaşa içinde bu yazıyı yazıyorum. İkinci tura kalırsa, ülke için iyi olmaz. (...)"
MUSTAFA KARAALİOĞLU - KARAR
"(...) Meclis’teki sandayle tablosu Erdoğan için artı, Kılıçdaroğlu için eksi faktör olacak, bunu da ekleyelim. Bir not da Oğan için. Başarılı sayılmalıdır. Aldığı oylarla ikinci tur için kilit isim olması da bunu gösteriyor. MHP’nin beklentilerin aksine aldığı yüzde 10’u aşması da başarıdır. (...)"