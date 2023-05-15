Köşe yazarları, 14 Mayıs seçimlerini nasıl yorumladı?

MUSTAFA KARAALİOĞLU - KARAR

"(...) Meclis’teki sandayle tablosu Erdoğan için artı, Kılıçdaroğlu için eksi faktör olacak, bunu da ekleyelim. Bir not da Oğan için. Başarılı sayılmalıdır. Aldığı oylarla ikinci tur için kilit isim olması da bunu gösteriyor. MHP’nin beklentilerin aksine aldığı yüzde 10’u aşması da başarıdır. (...)"