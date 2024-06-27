Koray Aydın'ın ardından İYİ Parti'den bir isim daha istifanı duyurdu

İYİ Parti'den istifa eden Koray Aydın'ın ardından bir isim daha istifanı açıkladı.

X hesabından uzun bir istifa açıklaması paylaşarak yaptığı duyuruda Merak Akşener'in Saray ziyaretine ve İYİ Parti'de yaşanan derin değişimine değinen Aydın'ın istifa yankıları devam ederken İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan, istifasını duyurdu.

'YOL AYRIMIMIM SEBEBİ HATALAR SİLSİLESİ'

Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Bir Allah'a ısmarladık da benden

Bir başkaldırı, bir varoluş, hepsinden önemlisi karabasan gibi bu ülkenin üzerine çöken ceberut saray yönetiminden kurtuluş ümidi olarak doğmuştu, davamızın, ilkelerimizin harman olduğu yuvamız; İYİ PARTİ..

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, milliyetçi ve demokrat vatanseverleri kucaklayan Cesurlar Hareketi İYİ Parti’de Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Milletvekili Adaylığı ve Belediye Başkan Adaylığı görevlerinde gururla bulundum.

Bu meşakkatli süreçte varımızı yoğumuzu döktüğümüz İYİ Parti’nin, ne yazık ki bütün çabalara rağmen; 2023 genel seçim süreci, ardından yapılan kongre, her şeye rağmen yarışa girdiğimiz 2024 yerel seçimleri ve yine akabinde gerçekleşen Kurultayla gerçekleşen yeni yapılanmanın pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını üzüntüyle takip ettik.

Bununla beraber Genel ve Yerel seçim süreçlerinde, ardından da yeni yapılanma sırasında ortaya atılan iddialar canımızı yakarken, bunlara cevap vermesi gerekenlerin sessizliği ve gereken tepkileri vermemeleri artık beni de yol ayrımına getirdi.

Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu. Bu görüşmeye mevcut Parti yönetimi de net bir tavır koymadı.

Bu görüşmenin ardından İYİ Parti’nin akillerinin temel düşüncesi olan:

“İYİ Parti, demokrasinin temeli olan yasama, yürütme ve yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ilkesini yerle bir eden tek adam düzenine ve bu düzenin sembolü olan Saray rejimine karşı, tam ve kâmil manada bir demokrasiyi yeniden inşa etmek için asil bir başkaldırı hareketi olarak yola çıkmıştır. Bir gün bir İYİ Partilinin bu ucube sitemde görev alma ihtimalinin tartışılması için kurulmamıştır.” yaklaşımı bundan sonraki siyasi hayatıma ışık tutacak olup BÜYÜK ATATÜRK’ün izinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin menfaatleri ve yükselmesi için çalışmalarıma devam edeceğim.

Kısacası yol ayrımımın sebebi sadece bir kurultay ya da basit hatalar değildir. Uzun bir zamana yayılmış hatalar silsilesi ve erimedir.

En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakârca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ Parti’de siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Selam ve saygılarımla.''