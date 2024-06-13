Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı: 'İYİ Partililerin yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında açıklama yapmalı'

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'dan ikinci bir Meral Akşener çıkışı geldi. Aydın, İYİ Parti yönetiminden Meral Akşener'i "İYİ Partililerin bir haftadır yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında" bir açıklama yapmaya davet etmelerini "şart" ve "elzem" olarak nitelendirdi.

Açıklamasında, İYİ Parti'nin kurulduğundan beri seçmenlerin en güvenilir muhalefet partisi olarak gördüğünü ancak son dönemdeki yanlış kararlara ve politikalara değinerek, partinin ciddi yaralar aldığını belirtti.

Koray Aydın, Meral Akşener'in Saray ziyareti ve sonrasındaki "cevapsız sorular"ın İYİ Parti'ye büyük zarar verdiğini ifade etti. Parti yönetimini, Akşener'den açıklama yapmaya davet etmesi gerektiğini vurguladı.

'ÇAĞRIMIZIN ÜZERİNDEN BİR HAFTA GEÇTİ'

Koray Aydın’ın açıklaması şu şekilde:

Sayın Meral Akşener’in “İYİ Parti Eski Genel Başkanı” sıfatıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Saray’da ziyaretinin üzerinden 8 gün, Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan’a “görüşmenin konusu ve içeriğini açıklaması” çağrımızın üzerinden ise bir hafta geçti.

İYİ Parti yönetiminin görüşme ile ilgili zamanında tepki vermemesi üzerine, görüşmeden yaklaşık 26 saat sonra, bütün iyi niyet ve samimiyetimle, İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu Üyesi ve seçilmiş bir Milletvekili olarak İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini koruyacak bir açıklama yaptım.

Bu açıklama ile İYİ Parti'ye gönül veren milyonların duygularına tercüman olmak istedim ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki sayısız olumlu geri dönüş, yorum ve destek mesajı aldım.

Sayın Meral Akşener gibi İYİ Parti ile üyelik bağı devam eden başka biri de aynı usul ve zamanlama ile Saray'a gitmiş olsaydı, aynı açıklamayı yine yapardım. Dolayısıyla benim görüşmeye yönelik eleştirim, tepkim ve uyarım kişisel değil, ilkeseldir.

Görüşmede nelerin konuşulduğu; Sayın Akşener’e yıllardır şartsız destek veren İYİ Parti ailesi, Partimizin mevcut yönetimi, Türk milleti ve kamuoyu tarafından bilinmemektedir.

'CEVAPSIZ SORULAR SİLSİLESİ'

Bu durumu normal karşılamamız ve görmezden gelmemiz mümkün değildir. Çünkü İYİ Parti’yi bugün bu zor duruma sokan tam da bu “cevapsız sorular” silsilesidir.

Sayın Akşener’in, Saray’da yapılan görüşmenin yargıya intikal eden bir dosya ile ilgili olduğuna dair iddiaları ve Ankara’da büro açtığına ilişkin haberleri yalanlayan açıklamasının, görüşmenin konusu ve içeriği ile ilgili tek kelime etmemesinin; İYİ Partilileri, milletimizi ve kamuoyunu tatmin etmesi mümkün değildir.

'AKŞENER'İN ÇEVRESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMALAR SKANDAL'

Öte yandan bu görüşme ile ilgili Sayın Akşener’in çevresinden yapılan sorumsuz ve skandal açıklamalar da kanayan yaraya kelimenin tam anlamıyla tuz, biber ekti.

Ciddiyetten uzak ve çelişkili açıklamalarda; "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifi olursa değerlendirilir", "Akşener ihraç edilirse İYİ Parti kalmaz", "Meral Hanımın İYİ Parti'ye bilgi verme zorunluluğu yok", "İYİ Parti Meral Akşener'den korkuyor" gibi cümleler kuruldu.

Bütün siyasi tecrübemle açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki; bu görüşüme ve sonrasında Sayın Akşener’in çevresi tarafından sergilenen bu üslup ve sarf edilen cümleler, İYİ Parti'ye büyük zarar verdi.

Milyonların emek verdiği, destek verdiği ve oy verdiği İYİ Parti’nin aldığı yaralar, ne yazık ki sadece bu görüşmeyle sınırlı değildir.

Son olağan kurultay öncesindeki ilçe ve il kongreleri ile başlayan ve genel seçimler öncesindeki türlü haksızlıklara ve hukuksuzluklara sahne olan temayül yoklaması ile devam eden süreçlerde alınan yanlış kararlarla İYİ Parti çok ciddi yaralar aldı.

Ardından genel seçimlerde son derece hatalı stratejiler uygulandı.

'MİLLETİMİZİN GÜVENDİĞİ DAĞLARA KAR YAĞDI'

Son yerel seçimlerde sergilenen tavır ve politikalar, İYİ Parti’deki güven kaybını daha da hızlandırdı. Yerel seçimlerde alınan “hür ve müstakil” kararına hayır diyen, Ankara ve İstanbul ile sınırlı olsa bile iş birliğinden yana olan Milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, kurucularımız, il ve ilçe başkanlarımız ötekileştirildi, yapılan haklı itirazlar görmezden gelindi. Nihayetinde son yerel seçimlerde iktidarın değirmenine su taşıyan söylem, eylem ve politikalar; adeta Ankara ve İstanbul Belediye Başkanlarına karşı hakaret üzerine kurulu seçim kampanyasında kullanılan dil ve üslup, milletimiz tarafından kesinlikle reddedildi ve İYİ Parti tarihinin en büyük seçim hezimetini yaşadı.

Kurulduğu günden itibaren seçmen nezdinde en samimi ve güvenilir muhalefet partisi olarak teveccüh gören İYİ Parti, bu hatalı politikalarla ne yazık ki bu özelliğini hızla yitirdi. Kelimenin tam anlamıyla milletimizin güvendiği dağlara kar yağdı.

İYİ Parti yeniden derlenme ve toparlanmanın çarelerini ararken, Kurucu Genel Başkan Sayın Akşener’in Partiden habersiz yaptığı Saray ziyareti ciddi kaygı, endişe ve kırılmaları da beraberinde getirdi.

Görüşmenin nedeni, konusu ve içeriği ile ilgili sis bulutu halen dağılmış değildir.

Parti'nin kurumsal kimliğinin korunması için atılacak adımların, gereğince, yeterince, zamanında ve kararlılıkla atılmaması sadece beni değil bütün İYİ Parti ailesini derin bir hayal kırıklığına uğrattı.

İYİ Parti’yi kurmak için fedakârlık üzerine fedakârlık yapan dava arkadaşlarımız kesin çözüm beklemektedirler.

Basına kapalı bir toplantıda bir milletvekilinin fikir beyan etmesinin ihraç sebebi sayıldığı ortamda Sarayda gerçekleşen kapalı toplantının içeriği hakkında hiçbir açıklama yapılmamış olması samimi vicdanları yaralamaktadır.

'İYİ PARTİLİLERİN YÜZÜNÜ YERE EĞEN GEŞİMELER HAKKINDA BİR AN ÖNCE AÇIKLAMA YAPMASI ELZEMDİR'

Mevcut parti yönetimimiz tarafından İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı ve Kurucular Kurulu Üyesi Sayın Meral Akşener’in, İYİ Partililerin bir haftadır yüzünü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapmaya davet edilmesi şarttır, elzemdir.

Daha önceki açıklamamda ifade ettiğim gibi: “Ezilenlerin, hakkı gasp edilenlerin, açlığa ve sefalete mahkûm edilenlerin hakkını ve hukukunu savunmak için AK Parti iktidarına karşı asil bir başkaldırı hareketi olan İYİ Parti’nin mensuplarının gözünde ve gönlünde, iktidarla verilecek uzlaşma ve yumuşama fotoğrafları asla kabul görmeyecektir.”

Bu uyarılarımı günlerdir istişare ettiğim yüzlerce dava arkadaşımızın ortak kanaatleri olarak İYİ Partililerin, kamuoyunun ve aziz Türk milletinin tertemiz vicdanına sunuyorum.

Selam ve saygılarımla.''