Konya'da CHP'li aday Gönül Karabacak'tan 'oylarımız kayıp' iddiası

Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP adayı Gönül Karabacak, sonuçlara çok az bir oy farkıyla kaybetti. Ancak Karabacak'ın iddiaları oldukça çarpıcı olurken, destekçilerini adliye önüne davet etmesi üzerine gergin anlar yaşandı.

Son Güncelleme:
Konya'da CHP'li aday Gönül Karabacak'tan 'oylarımız kayıp' iddiası

HP Karapınar adayı Gönül Karabacak, seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan tartışmaların ardından adli mercilere başvurarak itirazda bulundu. Bu süreçte destekçileri de ona büyük bir destek veriyor ve adliye önünde toplanarak Karabacak'a desteklerini gösteriyorlar.

Ancak adliye önünde gerginlik devam ederken, emniyet güçleri de önlem amaçlı adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Partililerin gerginliği yatıştırmak adına tomalarla beklediği görülüyor.

Karabacak, sosyal medyada paylaştığı videoda, 'Oylarımız kayıp. Bazı sandıklar da sıkıntı var. Mühürsüz sandıklar var. Gece 03.00'te tek başına bireysel kendi arabasıyla buraya getirilen sandıklar var. Bu hukuk mücadelemizde bize destek olun' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan seçim sonrası ilk değerlendirme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan seçim sonrası ilk değerlendirme
Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Kendilerini çok beğeniyorlar... En kibirli 3 burç belli oldu Kendilerini çok beğeniyorlar... En kibirli 3 burç belli oldu
Seçim yenilgisi yaşayan İYİ Parti'ye bir kötü haber daha Seçim yenilgisi yaşayan İYİ Parti'ye bir kötü haber daha
ÇOK OKUNANLAR
Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor Haşlanmış yumurtayı sadece 1 saniyede soymak böyle mümkünmüş.. İşe yarıyor
Seçim günüyle ilgili atılmış en komik tweetler Seçim günüyle ilgili atılmış en komik tweetler
Yerel seçimde ünlü isimlerin aldığı oy oranları: Hangileri seçimi kazandı? Yerel seçimde ünlü isimlerin aldığı oy oranları
Dünya basını, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarını mercek altına aldı Türkiye’deki yerel seçim sonuçları mercek altına alındı