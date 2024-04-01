Konya'da CHP'li aday Gönül Karabacak'tan 'oylarımız kayıp' iddiası
Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP adayı Gönül Karabacak, sonuçlara çok az bir oy farkıyla kaybetti. Ancak Karabacak'ın iddiaları oldukça çarpıcı olurken, destekçilerini adliye önüne davet etmesi üzerine gergin anlar yaşandı.
HP Karapınar adayı Gönül Karabacak, seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan tartışmaların ardından adli mercilere başvurarak itirazda bulundu. Bu süreçte destekçileri de ona büyük bir destek veriyor ve adliye önünde toplanarak Karabacak'a desteklerini gösteriyorlar.
Ancak adliye önünde gerginlik devam ederken, emniyet güçleri de önlem amaçlı adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Partililerin gerginliği yatıştırmak adına tomalarla beklediği görülüyor.
Karabacak, sosyal medyada paylaştığı videoda, 'Oylarımız kayıp. Bazı sandıklar da sıkıntı var. Mühürsüz sandıklar var. Gece 03.00'te tek başına bireysel kendi arabasıyla buraya getirilen sandıklar var. Bu hukuk mücadelemizde bize destek olun' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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