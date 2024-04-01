Konya'da CHP'li aday Gönül Karabacak'tan 'oylarımız kayıp' iddiası

HP Karapınar adayı Gönül Karabacak, seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan tartışmaların ardından adli mercilere başvurarak itirazda bulundu. Bu süreçte destekçileri de ona büyük bir destek veriyor ve adliye önünde toplanarak Karabacak'a desteklerini gösteriyorlar.

Ancak adliye önünde gerginlik devam ederken, emniyet güçleri de önlem amaçlı adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Partililerin gerginliği yatıştırmak adına tomalarla beklediği görülüyor.

Karabacak, sosyal medyada paylaştığı videoda, 'Oylarımız kayıp. Bazı sandıklar da sıkıntı var. Mühürsüz sandıklar var. Gece 03.00'te tek başına bireysel kendi arabasıyla buraya getirilen sandıklar var. Bu hukuk mücadelemizde bize destek olun' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem